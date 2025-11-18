我是廣告 請繼續往下閱讀

高流每年12月舉辦的《下酒祭》，結合異國餐酒文化與音樂演出，已成為南臺灣入冬備受矚目的戶外主題市集活動。今年再度與韓國觀光公社攜手，特別邀請「韓國啦啦隊雙女神」安芝儇、南珉貞親臨現場，親手料理經典韓式下酒菜，限量開放免費試吃。高流更串聯在地店家推出跨界優惠活動，自11月28日起至12月14日，只要在高流海風廣場「下酒祭活動主題打卡牆」拍照，就有機會得到專屬回饋。12月5日起高流《聖誕趴》更將首次於珊瑚礁群佈置高達17米超大型聖誕樹。《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》12月13、14日於海風廣場熱鬧展開。活動現場集結江原道觀光單位與韓國水產協會，端出韓式煎餅、魷魚小食、海鮮湯等道地下酒料理，讓饕客一站式大啖韓國海味。12月13日夜間加碼「K-pop DJ Night」，邀請韓國DJ與舞者聯手帶來沉浸式派對氛圍，從二代團經典到五代團熱曲接力播放，安芝儇也將一同現身。《下酒祭》活動兩天也安排K-pop隨機舞蹈挑戰，邀請民眾自由上場，即興重現弘大街頭的熱舞能量。韓劇熱潮持續延燒，今年韓國觀光公社更將「韓劇裡的聲音」真實搬到高流港灣，邀請橫跨民謠、抒情與搖滾的五組韓國新生代音樂人演出。高流同時邀請臺灣樂團「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年 GGteens」、「普通隊長 Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」與「2025樂團興奮波」推薦團共同登場，串聯韓流與臺灣音樂能量，獻上跨國共演。活動全程免費入場。此外，《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》首波超大型聖誕樹「金勾TREE」位於高流珊瑚礁群，高達17米、將於12月5日正式點燈。「金勾TREE」以「聖誕節慶、音樂、海洋」為設計主軸，透過光影、聲音與地景的結合，展現港灣專屬的節慶意象與歲末祝福，同時由真人實境嘻哈街舞節目音樂製作人 Howard 打造聖誕樹的專屬背景音樂，節奏將隨著聖誕樹白、紅、綠三色光影律動，透過 3 分鐘的聲光編曲，將聲音轉化為可見的視覺效果，營造全新港灣聖誕樂園意象，「金勾TREE」展期至2026年1月4日，每天下午5時30分至晚上11時亮燈，每半小時演出3分鐘燈光秀，最後一場展演時間為晚間10時，為港灣點亮璀璨夜景。