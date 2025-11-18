全球知名社群平台X（原Twitter）在今（18）日台灣時間晚間7點左右，發生全球大量當機災情，平台上貼文全無法顯示，疑似與Cloudflare服務出狀況有關，連Riot旗下英雄聯盟LOL、瓦羅蘭（valorant）遊戲也都出現斷線災情！
據數據監控網站Downdetector資料顯示，台灣時間18日下午7點開始，全球各地開始有X用戶反映當機情況發生，回報案件數量大幅上升。
NOWnews記者實際測試，X平台當機會呈現「發生錯誤。請嘗試重新載入」的狀況，不過在晚間8點18分之後，X平台已經恢復正常，X官方尚未對本次當機事件作出回應。
此外，英雄聯盟LOL、瓦羅蘭（valorant）等遊戲也都出現斷線災情，目前外國技術論壇專家們討論，似乎是Cloudflare出了狀況（cloudflare error），或是遭到DDos攻擊，才導致本次各大平台、遊戲的當機災情。
事實上，Cloudflare是一間提供企業、電子商務平台、遊戲公司免於網路DDoS攻擊的服務，更曾在2014年2月阻擋下史上最大規模的DDoS攻擊。
Cloudflare也在官網公告證實，網路服務狀況出現問題，客戶網頁將會出現500 errors的情況，已經問題正努力了解其全面影響並減輕狀況。詳細報導點此：Cloudflare釀全球網路大當機災情！官方證實了 補救工作進行中
