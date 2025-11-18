我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寶璽創辦人梁德煌表示，寶璽希望每一項建築作品都能成為城市資產，(圖／記者金武鳳攝，2025.11.18)

▲「寶璽天讚」位於七期市政中心核心軸線，為區域少數具備面南大棟距視野的超高層住宅，規劃100至130坪產品，(圖／業者提供）

案名



成交筆數



成交總額



寶璽天讚



11筆



12.69億



聯聚理安大廈



7筆



9.12億



陸府續森



1筆



1.02億





台中寶璽機構在七期再推新百坪豪宅「寶璽天讚」，18日發表。「寶璽天讚」是寶璽機構攜手日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI），推出的全新36層超高層住宅新案。根據內政部實價網揭露，台中今年單筆破1億元的預售建案，累積有19筆，11筆來自「寶璽天讚」，頂樓戶每坪單價更是貼近百萬元，在房市冷靜的現階段，引發業界高度關注。「寶璽天讚」位於七期市政中心核心軸線，為區域少數具備面南大棟距視野的超高層住宅，規劃100至130坪產品，兼顧隱私與景觀。自公開以來，實登累積11筆億元級交易，總金額達12.69億元，拿下中台灣今年預售豪宅成交冠軍，顯示市場對寶璽品牌的高度認同。「寶璽天讚」基地有1212坪，2013年寶璽建設以總價27.6億元、每坪230萬元高價買下，當時創下七期地價新高。經過逾10年規劃，今天正式發表，邀請到曾打造東京晴空塔等國際地標的NIKKEN SEKKEI設計總監齊藤哲見證。齊藤哲指出，本案從立面線條、結構整合到光影節奏均重新調校，以符合台中氣候條件並兼具美學與宜居性。他表示，「寶璽天讚」除住宅機能外，也被設定為「城市風景線」的一部分，將成為亞洲超高層豪宅的新標竿。從「寶璽天睿」到「寶璽天讚」，寶璽兩項建案猶如日月輝映，推動七期豪宅市場朝向更國際化進展。寶璽創辦人梁德煌表示，寶璽希望每一項建築作品都能成為城市資產，「當建築被時間記住、被居住者珍惜，才稱得上真正的成功。」寶璽品牌實績同樣反映在成屋市場。「寶璽天睿」今年再度刷新紀錄，14樓209.11坪戶以總價1.71億元成交，而113年9月揭露的17樓戶，更以每坪98.3萬元，連續兩年蟬聯中台灣成屋最高單價，穩固七期豪宅龍頭地位。梁德煌表示，寶璽四十年來始終堅持以建築對話城市，並以嚴謹工法與可長可久的價值作為核心哲學。他表示，「我們希望讓建築成為城市文明的一部分，而不是追逐浮誇的表象，真正的豪宅應該要經得起時間驗證，而非追逐短期的市場話題和趨勢。」為此，梁德煌強調，寶璽天讚不蓋接待中心，不做樣品屋，要讓過去的作品說話，客戶群先參觀府會園道1號的寶璽天睿後，就對寶璽的品牌有信心。這由內政部實價網揭露，台中今年單筆破1億元的預售建案，累積有19筆，11筆來自「寶璽天讚」，頂樓戶每坪單價近百萬元，反映高端客層對品牌實力與國際設計的高度信賴。資料來源:內政部實價登錄