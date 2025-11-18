我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，引發中國強烈不滿，還呼籲公民避免前往日本。對此，日本經濟安保大臣小野田紀美直言，過度依賴一個「只要遇到不滿就會採取經濟手段威嚇的國家」是一種風險。財經網美胡采蘋笑說，「習大大在等你們道歉，現代女性為什麼一個比一個派」。綜合日本媒體報導，經濟安保大臣、與外國人有序共生社會推進擔當大臣小野田紀美18日舉行記者會，有記者關心中國呼籲公民避免前往日本觀光、留學，經濟學者指出，這可能造成日本巨大經濟損失。對此，小野田紀美先說明觀光是國土交通省的職權範圍，她不便多做發言，不過她也直言，「但無論如何，對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，這不僅是供應鏈風險，對觀光等方面也同樣是風險」。小野田紀美強調，「希望大家平時就應思考如何降低這類風險，同時讓經濟這樣的基礎下持續運作下去，「我們必須認識到，對具有此類風險的國家在經濟上過度依賴是危險的」。財經網美胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」分享小野田紀美的發言，笑說「你們為什麼這樣，習大大在等你們道歉，現代女性為什麼一個比一個派」。不少網友也留言說：「日本新內閣真的讓人耳目一新」、「沒有捲舌音人的日本，超清幽超安靜超美麗超喜愛的」、「陸客斷掉或許可以提高旅遊品質」、「希望到了寒假中國都沒人去日本」、「女生主政，強而有力！」網友也聯想到台灣的狀況說：「這些話最應該是跟台灣說的」、「台灣也吃過這樣的虧，動不動就被威脅⋯⋯包著蜜糖的毒藥不要」、「其實道理就是這麼簡單，不懂為什麼藍白就是無法理解」。