凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，被爆員工捲款千萬美元。新北地檢署指出，一名女員工與詐騙集團共謀，將公司約新台幣3億元匯至境外，已遭羈押禁見。凱基金今（18）日表示，公司於第一時間發現異常後立即報警，相關資料並已移交檢警偵辦，未來也將積極配合調查，避免歹徒用同樣手法行使詐騙。媒體報導，由凱基金控子公司中華開發資本，旗下的中華開發資本管理顧問爆出員工勾結詐騙集團，利用漏洞將公司千萬美元資金轉出到境外，凱基金控內部隨即通報異常大額交易，公司報警處理。檢警調查，葉女擔任中華開發資本管理顧問公司副理，今年9月底涉嫌與詐騙集團假檢警共謀，未經授權登入公司網銀帳戶，共匯款1018萬9460美元（約新台幣3.13億元）至境外帳戶，款項隨即遭提領。新北地檢署表示，該案經內政部警政署刑事警察局報請新北地檢署指揮偵辦，11月10日搜索葉姓女員工住處、公司辦公室座位等處，並將葉女拘提到案。凱基金說明，此案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。此外，凱基金表示，在案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。公司並強調，這次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。