資深主持人陶晶瑩日前因評論范姜彥豐遭炎上，她先前曾在節目中表示，范姜彥豐在直播中喝「小王秘蜜粿果綠」不妥當，會讓外界誤會是在「拿婚姻傷口開玩笑」。對此陶晶瑩今（18）日對此陶晶瑩今日向范姜彥豐道歉，還公開兩人私下對話，暖心表示：「他是很溫柔的人」。

認忽略當事人處境　表示藝人常陷入兩難

陶晶瑩坦言，當時評論的出發點是節目效果與公眾觀感，事後才意識到沒有顧及當事人的心情，表示：「那場直播他有可能是被臨時 Cue，到底要冷靜還是配合？藝人真的很容易被兩邊罵」，她認自己並未充分理解情境就做結論，如今回頭看確實「說得太快」。

▲陶晶瑩親向范姜致歉。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）
范姜彥豐直播喝粿王　陶晶瑩批消費婚姻

范姜彥豐上個月3日現身好友天后闆妹雙11直播活動，還笑著喝下標榜「粿王飲料」的商品。不料這舉動卻被陶晶瑩於《陶色新聞》指出會對他形象扣分，可能會被認為是在消費婚姻、消費老婆，陶晶瑩也好奇范姜彥豐在爆料時，是否有先去找過粿粿和王子，否則這樣爆出來，最終受傷的都還是家人，直呼3個人都不成熟。

大方公開道歉過程　范姜彥豐展現溫柔回應

面對網友批評她「多嘴」、「二度傷害」，陶晶瑩選擇正面承擔，她表示身為主持人，常會基於職業反射做出反應，沒想到這次意外造成誤會。她強調，自己會從這起事件重新檢視評論尺度，也在節目上公開她與范姜彥豐的道歉訊息，表示對方完全沒有責怪，還貼心表示理解，陶晶瑩感動表示：「他真的是個很溫柔的人」。

婚變延燒輿論敏感　陶晶瑩盼外界給空間

由於粿粿與范姜彥豐的婚變仍持延燒，任何相關動作都容易引發聯想。陶晶瑩呼籲外界理解當事人的壓力，不需要再以一句反應、一次直播去過度解讀，表示：「婚姻本來就已經很辛苦，大家應該給他們多一點空間」。

資料來源：飛碟聯播網


