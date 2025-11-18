我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯（如圖）曬出老公視角，雖然沒有同框，但是卻閃瞎粉絲。（圖／許瑋甯 IG @anno8o7）

藝人許瑋甯與邱澤2021年無預警曝光結婚喜訊，目前兩人共同育有1子。兩人近期被目擊到一起在士林區騎車閒晃，互動相當甜蜜，後續徐瑋甯也發動態PO出愛妻視角，寫下：「老公視野。」雖然沒有親密肢體接觸，但日常互動卻閃瞎粉絲，直呼：「好像偶像劇！」一名網友在Threads發文，表示在街頭直擊許瑋甯和邱澤，兩人在台北市士林區一前一後一起騎單車，畫面十分唯美，讓他不禁直呼：「許瑋甯真的好正！女神白到發光。」而兩人愜意的互動也在網路上掀起討論，可見婚後4年感情依舊甜蜜如初。粉絲紛紛搶朝聖，直言快被兩人閃瞎，「一起騎腳踏車好浪漫」、「希望他們幸福一世絕對不要離婚」、「怎麼有辦法連騎個腳踏車都能像青春偶像劇」、「她跟邱澤真的好配」、「一起騎腳踏車好浪漫好舒服」、「正翻了！老公也是帥，夫妻都是顏值高」、「騎個腳踏車還可以發光。」不只如此，許瑋甯也在IG限時動態中曬出「老公視野」，畫面中她穿著黑白相間的格紋襯衫，綁起馬尾，還低調戴著墨鏡，一手還拿著相機面對鏡頭，搭配可愛的文字、塗鴉，簡單卻讓人感受到滿滿幸福，雖然貼文中兩人沒有肢體接觸，但低調的日常生活，依舊羨煞無數粉絲。邱澤與許瑋甯在2021年合作拍攝電影《當男人戀愛時》相識，雙方擦出愛火，不過兩人愛的低調，在台北電影節時甚至還在隱藏愛意，被媒體揭發緋聞時還不認帳，豈料同年就無預警曬出鑽戒宣布結婚，震撼演藝圈，後續更是火速執行「造人計劃」，在今年8月份誕下兒子。但這對甜蜜夫妻感情似乎沒被育兒生活影響，依舊恩愛，被譽為是演藝圈模範夫妻。這幾年夫妻倆各自在影壇忙碌，遲遲未舉辦婚禮，不過近期有消息指出，2人已經開始籌劃補辦婚禮，已確定婚期與地點，婚宴將於11月底舉行，距今不到1個月，雖然喜帖尚未正式寄出，但2人已先以口頭形式邀請至親好友，叮囑大家：「先把時間空下來！」知情人士透露：「他們的婚禮走的是溫馨私密路線，不會太張揚，但絕對充滿愛與細節。」日前邱澤被問及「是否準備補辦婚禮」時，露出神秘微笑並點頭回應「婚禮籌備中」，還承諾屆時會與大家分享甜蜜瞬間，對於外界傳出11月底舉辦的消息，許瑋甯經紀人則回應：「靜候佳音。」態度未否認，等同默認婚禮正在倒數進行中，粉絲也紛紛留言祝福：「終於等到這一天！」