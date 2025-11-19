我是廣告 請繼續往下閱讀

11月19日體壇中知名的壽星，曾效力P.League台鋼獵鷹的中鋒「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），今天將度過他36歲生日。法瑞德以勁爆體能聞名，雖然身高僅203公分，但仍能以彈速彌補身高不足。職業生涯後期由於缺乏進攻手段以及體能狀態下滑，陸續打滾海外聯賽，在今年一度來台獻技，不過僅打一場又回到歐洲聯賽。法瑞德自莫海德州立大學（Morehead State）畢業後，在2011年NBA選秀以首輪第22順位被丹佛金塊選中。他在新秀賽季立即展現超乎預期的即戰力，以強大的籃板能力與禁區破壞力奠定主力地位。2012-13 年球季，法瑞德平均可攻下11.5分及9.2籃板，並協助金塊拿下57勝佳績，成為隊史重要拼圖之一。2014年，法瑞德入選美國男籃國家隊，並在FIBA世界盃有極為亮眼的表現。他以高效率的攻守演出成為美國隊奪冠的關鍵人物之一，甚至被外界視為該屆賽事的MVP候選者，聲勢大幅攀升。隔年，他與金塊簽下4年約，正式成為球隊建隊核心。隨著NBA風格轉向外線與空間導向，偏傳統型的內線型前鋒逐漸式微，法瑞德的上場時間與角色也因此受到影響。2018年起，他先後轉戰布魯克林籃網與休士頓火箭，期間仍展現優異的籃板能力與攻擊籃框爆發力，但難以重返巔峰時期的核心定位。離開NBA後，法瑞德仍積極延續籃球生涯，陸續效力於CBA浙江廣廈、Liga ACB、G League及墨西哥與波多黎各聯賽，甚至在今年賽季加入台灣職籃P.League台鋼獵鷹，一度引起國內籃壇旋風，不過最終只留下1場出賽紀錄，便又返回歐洲籃壇效力。