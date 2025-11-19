中央氣象署表示，冷空氣影響，今（18）日清晨北台灣、宜蘭只有15至16度，入夜後將會跌破15度，空曠地區只有12至13度，不過今天水氣減少，北部降雨有所趨緩，周末（11月22日至11月23日）回溫後，下周一（11月24日）再有東北季風襲台。
今天的天氣：冷空氣未力最強 北台灣雨勢趨緩
11月19日今天的天氣，氣象署指出，持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫15至16度，南部及花東也只有17至18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷，白天北台灣回升不明顯，只有17至18度，其他地區白天回升到20度以上，南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。
降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，台東及恆春半島也有零星短暫雨，中南部則為多雲到晴的天氣，不過清晨在中南部有零星飄雨機會。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，今天受東北季風影響，中南部污染物稍易累積；雲嘉南及臺東沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及臺東局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：冷空氣持續增強 氣溫跌到15度
11月20日明天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。中部以北及宜蘭低溫15致16度，南部及花東17至18度；高溫方面，北部及宜花19至21度，中部及台東23至25度，南部25至27度。
一周天氣：周四後逐漸回溫 下周一還有冷空氣
氣象署指出，周四、周五降雨範圍進一步縮減，周六、周日東北季風減弱，各地回溫，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴為主，中南部日夜溫差較大。
下周一台灣將迎接新一波冷空氣，目前預估各地低溫18至19度，尚未達到冷氣團等級，屆時桃園以北、東半部又會出現雨勢，特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部大雨。另外，今、明天北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。
資料來源：中央氣象署、環境部
