▲吳慷仁小時候就開始打工幫家裡分擔開銷，這些經驗也都慢慢變成他演戲時的養分。（圖／記者吳翊緁攝影）

影帝吳慷仁今（24）日迎來43歲了！他從小在單親家庭長大，國中開始就靠打工分攤家計，做過多達40種工作。後來踏進演藝圈，一開始也不怎麼順利，還曾被潑冷水說這輩子當不了男主角。沒想到，吳慷仁越挫越猛，更專心把每一個角色做到最好，咬著牙一路往前衝，後來靠《白蟻》先奪北影影帝；憑《富都青年》抱回金馬；再以《有生之年》摘下金鐘，用一座一座獎杯證明當年那些不看好他的，全都看走眼了。吳慷仁是近年備受矚目的實力派演員，但在成名前他的人生其實不輕鬆，父母在他小時候就離婚了，所以吳慷仁國中時就開始一邊工作、一邊讀書分擔家計，從水電箱焊接、工地臨時工，到餐廳服務生、調酒師與擺攤通通試過，出道前就接觸過超過40種的工作。2007年，吳慷仁以《沿海岸線徵友》踏入演藝圈，不過剛入行時，外界對他並不看好，甚至有人當面告訴吳慷仁，無論他再怎麼認真演戲，這輩子也很難坐上男主角的位置。這句話像是把吳慷仁往後的前途都說死了，但他並沒有因此停下腳步、再轉行，反而把這句話轉為力量。2016年，吳慷仁成功以《一把青》拿下金鐘視帝，當年他在台上含淚致詞，「以後的我不會讓大家失望，我會演的更好，我會再來；也許我們不是最有天分的，但我們總是可以當最努力的那個。」那晚，台下所有觀眾都被他感動到。吳慷仁隔年又憑《白蟻：慾望謎網》奪得第19屆台北電影節男主角；2023年再以《富都青年》抱回第60屆金馬獎影帝；2024年《有生之年》再度讓他敲響金鐘第59屆戲劇節目男主角獎，這一座座獎盃都像是在替當年被否定的自己反擊。雖然吳慷仁現在是邀約滿滿的當紅演員，但他仍沒選擇聘請經紀人，所有工作洽談、行程安排以及合作細節，他都親自搞定。吳慷仁覺得自己親自處理，能直接了解對方想法，避免訊息在中間傳遞時出現落差，也讓工作流程更加順暢。不僅如此，吳慷仁遇到特別喜歡的劇本，甚至願意少收錢跟新人搭檔，他把演戲當作交流，努力為好作品帶來更多可能性。然而，這份直率、務實的態度，其實跟他以前的生活習慣有關，靠著努力，吳慷仁終於從不被看好到一步步被看見，慢慢走出屬於自己的演員之路。11月24日的壽星不只有吳慷仁！還有台灣演員王彩樺、台灣藝人王瀅、台灣歌手李唯楓、中國演員李晨、韓國演員鄭恩彩，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！