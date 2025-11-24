普發一萬10000.gov.tw）今（24）日開放郵局領現，全台1294間郵局都可領，第一週（11月24日到29日）依臨櫃領取人的身分證字號或居留證證號尾號分流，周一、三、五為單數，周二、四、六是雙數，12月1日開放全部領取。不想在現場排隊久等，也能線上抽號碼牌領取，《NOWNEWS》一次整理要帶什麼證件、分流時間、代領方法等資訊，讓你一次搞懂！

郵局領現要帶什麼證件？

1、有健保卡的民眾，憑有照片的健保卡領取。

2、沒有健保卡者，依國民身分證或中華民國居留證等身分證明文件正本領取。

3、若沒有國民身分證者，可憑戶口名簿正本或戶籍謄本正本委託他人領取。

4、沒有健保卡，也沒辦法提供國民身分證、中華民國居留證、戶口名簿或戶籍謄本等身分證明文件正本，請洽1988專線，由專線引導民眾領取現金。

▲郵局臨櫃領現步驟。（圖／普發一萬官網10000.gov.tw）
郵局領現代領怎麼領？

📌本人
攜帶有照片之健保卡、身分證或中華民國居留證，到全國郵局儲匯櫃台，簽名並留存電話，就能領到1萬元現金。

📌委託代領
幫忙領取的人要攜帶自己的健保卡，以及領取對象的身分證明文件正本（如有照片的健保卡、身分證、居留證），幫忙領的人確定後，簽名留存電話，即可代領，代領不需要額外填寫委托書。

分流時間

郵局領現第一周（11月24日到29日）會依「臨櫃領取人」的身分證或居留證證號尾數分流。

周一、三、五（11月24日、26日、28日）：證號尾數「單號」1、3、5、7、9可領取。

周二、四、六（11月25日、27日、29日）：證號尾數「雙號」2、4、6、8、0可領取。

另外，臨櫃領取人如果是65歲以上長者，或是身心障礙人士，不用分流，可優先引導到友善服務窗口或無障礙窗口辦理。郵局領現可領取到2026年4月30日，如果是2026年4月1日到2026年4月30日在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格者，可於2026年5月22日前至郵局領取。

▲郵局臨櫃領現注意事項。（圖／普發一萬官網10000.gov.tw）
郵局線上號碼牌怎麼抽？

下載中華郵政APP（APPLEAndroid）或是到官網使用線上取號功能，網站也會顯示目前等候人數，可以自行抓好時間前往郵局領現。

哪些郵局可以領？

郵局營業時間及據點查詢

周六提供服務郵局查詢

▲普發一萬郵局親領注意事項。（圖／記者張家瑋製表）
資料來源：10000.gov.tw郵局領現

