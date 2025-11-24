布朗尼．詹姆斯（Bronny James）與尼克．史密斯二世（NickSmithJr.）的席位則暫時穩固，不在本次調整範圍內。

▲洛杉磯湖人「詹皇之子」小詹姆斯（Bronny James）地位仍非常穩固。(圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人本季戰績維持在西區前三，但仍持續補強，根據NBA美國職籃（National Basketball Association）資深記者席格（Brett Siegel）報導，不過，Timme曾在2024-25賽季效力布魯克林籃網，平均12.1分、7.2籃板、2.2助攻，整體命中率44.1%。湖人向來擅長發掘被忽視的功能型球員，Timme具備傳球、策應與中距離腳步，這類技術型長人正是湖人二線輪替缺乏的類型。球團管理層認為，他在體系中的可塑性值得再投資一次。然而，簽下Timme意味著陣容需要騰出空間，目前最可能被釋出的，就是僅占末端席位的Koloko或Manon。Koloko本季僅出賽2場，場均0.0分、0.5籃板、0.0助攻，尚未出手任何投籃。Manon也僅繳出0.0分、1.0籃板、0.0助攻的數據，命中率為0.0%，兩人都屬於G聯盟養成型球員，即便遭到釋出，也可能以其他形式留在發展聯盟。當Timme確定加盟後，他將進入湖人這套以發展為優先的系統中。未來他能否在NBA層級站穩腳步、爭取到輪替時間，將是接下來值得關注的焦點。