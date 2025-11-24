洛杉磯湖人本季戰績維持在西區前三，但仍持續補強，根據NBA美國職籃（National Basketball Association）資深記者席格（Brett Siegel）報導，球隊正與前岡薩加大學明星長人德魯．提米（DrewTimme）敲定雙向合約，新補強預計將正式通過。不過，在正式簽下Timme之前，湖人必須在克里斯蒂安．柯洛科（ChristianKoloko）與克里斯．馬農（ChrisManon）之間做出選擇，騰出必要的名額。不過布朗尼．詹姆斯（Bronny James）與尼克．史密斯二世（NickSmithJr.）的席位則暫時穩固，不在本次調整範圍內。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Timme曾在2024-25賽季效力布魯克林籃網，平均12.1分、7.2籃板、2.2助攻，整體命中率44.1%。本季，他在南灣湖人表現更是亮眼，不僅率隊取得3勝1敗開季，更以28.3分、6.5籃板、4.5助攻的火燙表現獲選G聯盟單週最佳球員。

湖人向來擅長發掘被忽視的功能型球員，Timme具備傳球、策應與中距離腳步，這類技術型長人正是湖人二線輪替缺乏的類型。球團管理層認為，他在體系中的可塑性值得再投資一次。

然而，簽下Timme意味著陣容需要騰出空間，目前最可能被釋出的，就是僅占末端席位的Koloko或Manon。

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人昨（3）日在主場對陣邁阿密熱火中，「詹皇之子」小詹姆斯（Bronny James）有上陣18分鐘，4投1中攻下2分，不過這個2分也是本場的精彩好球之一，在一次快攻反擊中，小詹姆斯接獲里夫斯（Austin Reaves）的空拋完成暴扣，令現場球迷熱血沸騰。(圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人「詹皇之子」小詹姆斯（Bronny James）地位仍非常穩固。(圖／美聯社／達志影像）
Koloko與Manon面臨淘汰邊緣　Bronny與NickSmithJr.暫時安全

Koloko本季僅出賽2場，場均0.0分、0.5籃板、0.0助攻，尚未出手任何投籃。Manon也僅繳出0.0分、1.0籃板、0.0助攻的數據，命中率為0.0%，兩人都屬於G聯盟養成型球員，即便遭到釋出，也可能以其他形式留在發展聯盟。

消息來源指出，布朗尼．詹姆斯（BronnyJames）與尼克．史密斯二世（NickSmithJr.）的席位則暫時穩固，不在本次調整範圍內。當Timme確定加盟後，他將進入湖人這套以發展為優先的系統中。未來他能否在NBA層級站穩腳步、爭取到輪替時間，將是接下來值得關注的焦點。


資料來源：Yahoo Sports

更多NBA相關新聞：

NBA／布朗尼遭下放發展聯盟！本季上場時間翻倍　場均僅繳2.1分

NBA／埃克薩姆右膝動刀報銷！美媒曝獨行俠爭議操作　曾隱瞞手術

NBA／國王傳壞消息！沙波尼斯半月板撕裂　預計至少缺席3-4週

相關新聞

NBA／勇士庫明加最新傷情出爐！匿名高層爆：交易性價比聯盟最高

NBA／慘！雷納德好傷又確定缺陣　快艇近10場苦吞9敗排名西區倒數

NBA評論／比照勇士王朝？專家建議：火箭應換來Irving搭檔Durant

NBA／Claxton首度大三元！籃網總算擊敗宿敵113：105勝塞爾提克