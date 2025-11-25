我是廣告 請繼續往下閱讀

▲椎名林檎（如圖）以搖滾融合電子的風格走紅，歌詞充滿漢字巧思，打造出無可取代的個人魅力。（圖／公關照／荒井俊哉攝影）

日本女歌手、樂團東京事變主唱椎名林檎今（25）日迎來47歲了！椎名林檎早年感情史堪稱真人版八點檔，她和已婚吉他手彌吉淳二在合作途中擦出火花，最後甚至介入對方原本的婚姻，當時她已懷孕5個月，彌吉淳二也為了她與前妻分開，不過這段旋風式婚姻也只維持約1年2個月便走向終點。離婚後，椎名林檎把心思放回創作，在工作中與MV名導兒玉裕一越走越近，最後自然發展成新伴侶，後來也迎來2個孩子，感情狀態引發熱議。椎名林檎從小就在滿滿的藝術環境長大，爸爸愛聽爵士、古典，媽媽則是跳芭蕾。高中時期的椎名林檎就不像一般乖乖女，因為天生有聲帶息肉，爸媽極力阻止她唱歌，但椎名林檎沒聽勸，還在1995年的日本音樂比賽TEENS MUSIC FESTIVAL上拿下精神獎，隔年還為了專心做音樂而休學，後來用歌曲〈在這裡接吻〉一舉奪下MUSIC QUEST比賽特優，正式踏入演藝圈。1998年，椎名林檎以〈幸福論〉出道，和MISIA、濱崎步、宇多田光是在同年開啟演藝路，但椎名林檎最叛逆，她不盲從主流音樂，風格橫跨另類搖滾與Techno Pop，最厲害的是，大多數作品都是親自創作，而且特別愛把漢字玩出新花樣，歌詞像在解謎一樣耐人尋味，也讓她從一開始就自成一派，魅力無可取代。到了2003年，椎名林檎（主唱）與刃田綴色（鼓手）、浮雲（吉他手）、龜田誠治（貝斯手）、伊澤一葉（鋼琴、吉他手）組成樂團東京事變，憑強烈、個性曲風快速爆紅，2012年解散讓無數粉絲心碎，沒想到8年後團體霸氣宣布回歸，人氣照樣衝高，歌曲〈群青日和〉、〈閃光少女〉和〈每個女孩子啊〉更是到現在聽了還會熱血的代表作。而椎名林檎的感情史也堪比日劇，吸睛程度完全不輸她的舞台魅力。早年椎名林檎和已婚吉他手彌吉淳二一起工作，兩人感情慢慢升溫，甚至搞出了一個寶寶，彌吉淳二也因此和前妻離婚。2000年，兩人火速結婚、隔年迎來兒子，可惜這段婚姻只維持1年2個月就劃下句點，彌吉淳二之後繼續在音樂圈活動，直到2018年不敵病魔，不幸病逝。離開上一段婚姻後，椎名林檎和MV名導兒玉裕一原本是工作夥伴，合作一段時間後關係也自然升溫，久了就住在一起、一起帶小孩，後來兩人也成爲日本的事實婚夫妻，就是沒有正式登記，但兩個人像夫妻一樣生活，不過法律上有一定程度被承認的關係。2013年，椎名林檎與兒玉裕一生下一名可愛女兒，之後又迎來第二個孩子。2024年椎名林檎在日本節目《with MUSIC》中難得談到自己的家庭，當時二女兒念小學5年級、最小的才讀小學3年級；與前夫彌吉淳二所生的大兒子22歲，3個孩子的年齡差距之大，也讓現場來賓相當驚訝。11月25日的壽星不只有椎名林檎！還有台灣演員邵庭、台灣演員狄志杰、香港演員李亞男、越南演員連炳發、台灣樂團八三夭鼓手蔡易展，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！