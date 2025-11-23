周日陽光露臉，「星巴克買一送一」、外送「第二杯半價」喝起來！星巴克表示，台中后里門市今（23）日開幕，以后里地名中的「后」字為靈感，融合在地文化打造溫暖、舒適的咖啡空間；星巴克Bearista小熊騎馬手機吊飾周邊好可愛。根據路易莎官網，乾杯燒肉居酒屋聯名集滿3張貼紙，享伊比利霜降豬／日本和牛炎肉買一送一優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者整理本周咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：「買一送一、第二杯半價」本周咖啡優惠
星巴克表示，11月「買一送一、第二杯半價」本周最新咖啡優惠一次分享。
◾️「買一送一」外送優惠！foodomo表示，星巴克好友分享日，2025年11月5日(三)～11月28日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
2杯「特大杯那堤」特價155元（原價310元）、2杯「特大杯特選美式」特價140元（原價260元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」特價170元（原價340元）。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，平均每杯特大杯特選美式70元、那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。
◾️今「第二杯半價」外送優惠！foodpanda表示，即日起至12月1日，活動期間點購大杯(含)以上馥列白、經典紅茶那堤，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
星巴克台中后里門市今開幕優惠一覽！小熊騎馬手機吊飾必搶
今11月23日星巴克台中后里門市歡慶開幕！后里區首間座落於市區的星巴克，以后里地名的「后」字為靈感，融合在地文化打造溫暖、舒適的咖啡空間。門市限定Bearista小熊騎馬手機吊飾超可愛、在地特色馬克杯、隨行卡、飲料提袋都必搶。
星巴克台中后里門市開幕優惠：
◾️11月23日至12月6日，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得「星巴克旅行收納包」乙個；當日單筆消費滿2200元發票，即可獲得「星巴克隨身保暖毯」乙個。
◾️11月23日至11月26日，凡於星巴克台中后里門市打卡「Meet Me @Starbucks-台中后里」並上傳FB、IG成功，即可購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
◾️11月23日至11月27日，凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，即可贈限定品項乙個。
星巴克台中后里門市
地址：台中市后里區三豐路四段115號
時間：07:00～21:00
電話：04-2558-9677
路易莎x乾杯燒肉好評延長！買一送一優惠
路易莎表示，「蕎麥茶系列」新品上市，開喝濃郁蕎麥、香氣會回甘的「蕎麥茶L」45元、「蕎麥鮮奶茶L」65元。
路易莎跨界聯名乾杯燒肉居酒屋，獨家醬汁打造「職人匠製 燒牛日式飯糰」、「乾杯秘醬 濃香燒牛飯」、路易莎隱藏版「厚醬燒牛磚壓」好評延長；只要購買聯名商品即可獲得貼紙，集滿3張貼紙，到全台乾杯門店享伊比利霜降豬／日本和牛炎肉「買一送一」優惠。
資料來源：星巴克、路易莎、乾杯燒肉居酒屋、foodomo、
