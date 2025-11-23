11月底省錢必吃「買一送一」！《NOWNEWS今日新聞》記者整理麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、達美樂、拿坡里、三商炸雞、繼光香香雞8大速食優惠，加碼普發一萬「放大優惠」，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：買一送一歲末雙享祭！免費送小薯優惠券一覽
麥當勞表示，即日起至12月9日（或售完為止），「買一送一」歲末雙享祭電子優惠券點此看；歡樂送也有專屬「歲末雙享祭專區」。買一送一喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
主餐2件99元開吃麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊、「四盎司牛肉堡」則是2件149元；雙人餐209元享指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品。早餐則有兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
免費送薯條、薯餅！本周最新APP全球版門市限定11大優惠券，即日起至11月23日，買超值全餐「免費送小薯」；即日起至11月30日，單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、單點雙層四盎司牛肉堡「免費送中薯」、單點大麥克／勁辣雞腿堡「免費送小薯」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」、單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單筆消費滿額「免費送中薯」、手機點餐限定買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊。
必勝客：「買一送一」大披薩、個人披薩！普發一萬放大優惠
必勝客表示，升級開吃「丸勝日式章魚燒披薩」，即日起至12月15日（或售完為止）、全台50間門市獨家限時開賣，外帶單點大披薩半價優惠420元，外帶買大送大／外送買大送小840元起、小披薩590元、個人披薩135元。限定門市點此進官網
放大加碼「普發一萬回饋優惠」，即日起至11月30日，「個人披薩買一送一」2個89元，爽吃鐵板雙牛、明太子炙燒嫩雞、泡菜燒肉、
彩蔬鮮菇、章魚燒、夏威夷口味。外帶披薩買大送大全新升級為「買1送3」，買大比薩送大比薩，再送副食、 飲料；外送披薩買大送小也升級為「買大送大」。
肯德基：「A＋B」49元起！爽吃炸雞＋蛋撻才69元
肯德基表示，即日起至12月1日，限時兩週推出「A＋B」49元、「A＋B」69元超驚點優惠組合，最低下殺47折、最多現省69元：
◾️A區＋B區49元
A區：原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、四塊上校雞塊
B區：百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖綠茶（小）
◾️A區＋B區69元
A區：咔啦脆雞、八塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡
B區：雞汁飯、香酥脆薯（小）、百事可樂（中）、原味蛋撻、玉米濃湯（小）
推薦必吃「雙色轉轉QQ球＋小可樂」49元、「咔啦脆雞＋原味蛋撻」69元；「8塊上校雞塊＋小玉米濃湯」69元，狂省69元有夠划算。
達美樂：日式章魚燒披薩5折！送萬元披薩金
達美樂「日式章魚燒」外帶大披薩5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元。新品「海龍王四喜大披薩」、「肉魔王四喜大披薩」，外帶優惠價都是399元。
響應普發一萬，即日起到12月21日，達美樂限時加碼「萬元披薩大禮包」超值優惠，最便宜「招牌海鮮四喜奶香火山披薩＋1.25L大可樂」特價359元、「2個小四喜披薩＋1.25L大可樂」特價555元，指定口味任選：海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜。
「2個大披薩（經典／招牌系列任選）＋地瓜薯條＋蝴蝶酥＋1.25L大可樂」、「4個小披薩（經典／招牌系列任選）＋1.25L大可樂」都打58折。凡購買達美樂888元組合套餐，加碼參與社群抽獎活動，用披薩排出一萬元，就有機會帶回「達美樂萬元披薩金」。
漢堡王：買一送一歲末歡慶優惠券！「捲捲德腸堡」官網獨家優惠
漢堡王表示，即日起至12月31日「歲末歡慶優惠券」，爽吃4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
現正回歸「捲捲德腸堡」，單人餐增加黃金QQ球一份，還有5元折價；官網獨家餐「捲捲德腸雙人餐」，吃得到捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡，加上升級中份的點心和黃金QQ球，特價299元。
拿坡里：今大披薩199元、6塊炸雞也199元！優惠最後一天
拿坡里表示，今11月23日最後一天，外帶大披薩不限口味特價199元（原價390元），還可以加100元升級新品披薩；6塊炸雞（或烤雞）也199元（原價390元），或加30元升級「咔滋雞腿桶」。幫大家算好，平均一塊炸雞33元爽吃，最多現省191元。
歡樂加購價50元起多一份，內用或外帶點購任一主餐，即可享加購優惠，大「雙份起司」特價50元（原價60元）、4入「香草烤雞翅」特價50元（原價90元）、「現炸脆薯」特價40元（原價50元）、1.25L「瓶裝飲料」特價30元（原價40元）。提醒大家，外帶、內用均享優惠，外送恕不適用；雞肉部位恕不能挑選；西湖店不適用此優惠。
三商炸雞：「買3送3」、「買6送6」墨西哥醬辣雞腿！
三商炸雞表示，即日起至12月3日，三商炸雞「買3送3」外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，免費贈送3塊義式炸雞，優惠價225元（原價420元）；外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，免費贈送6塊雞腿雙響桶與1瓶1.25公升可樂，相當於「買1送2」低於五折優惠439元（原價890元），現省451元；贈送的雞腿雙響桶為3塊雞腿與3塊腿排，可選義式或脆皮兩種風味、原味或辣味。
繼光香香雞：買一送一！「寄炸雞」跨店取優惠：免費多吃2份
繼光香香雞表示，52週年慶「香香炸雞買一送一」三大優惠一次看：
◾️「香香炸雞買一送一」爽吃8天！11月27日至11月30日、12月4日至12月7日，連續兩周四五六日共8天，全台門市逾70家，凡購買「香香炸雞XL」1份、直接贈送「香香炸雞L」兌換券1張，相當於買一送一、買XL送L炸雞優惠！歡慶繼光香香雞52週年慶，上述消費加價52元再獲「（海苔）墨魚甜不辣」1份。
◾️「香香炸雞」兌換券99元升級年末雙享！繼光香香雞52週年慶兌換券，於12月8日至2026年1月4日可使用，可享「年末雙享」升級優惠，加價99元放大「經典2號餐：香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇」、或加價115元放大「（原味）樂薯＋（海苔）墨魚甜不辣」，最高現省20元。
◾️買10送2「寄炸雞」跨店取新服務！繼光香香雞全新服務，推出「寄雞炸炸」套餐可享「寄炸雞」跨店取新服務，加入會員掃描QRcode，全台門市香香炸雞L買10份「免費加送2份」電子票券。自購買日起一年內可使用，不僅可享跨店取餐還可轉贈親友，
提醒大家，優惠僅限現場門市，產品供應以門市實際狀況為主，桃園二航管制區內無法兌換；不適用外送服務或第三方平台；主商品10張電子票券全數使用完畢後（包含已轉贈），系統將主動派發贈品券2張；優惠不併用；若未使用完畢，系統將自動作廢剩餘票券，並依剩餘有價贈券張數退費，惟贈送票券不具價值不退費。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、達美樂、拿坡里、三商炸雞、繼光香香雞
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，即日起至12月9日（或售完為止），「買一送一」歲末雙享祭電子優惠券點此看；歡樂送也有專屬「歲末雙享祭專區」。買一送一喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
主餐2件99元開吃麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊、「四盎司牛肉堡」則是2件149元；雙人餐209元享指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品。早餐則有兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
免費送薯條、薯餅！本周最新APP全球版門市限定11大優惠券，即日起至11月23日，買超值全餐「免費送小薯」；即日起至11月30日，單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、單點雙層四盎司牛肉堡「免費送中薯」、單點大麥克／勁辣雞腿堡「免費送小薯」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」、單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單筆消費滿額「免費送中薯」、手機點餐限定買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊。
必勝客表示，升級開吃「丸勝日式章魚燒披薩」，即日起至12月15日（或售完為止）、全台50間門市獨家限時開賣，外帶單點大披薩半價優惠420元，外帶買大送大／外送買大送小840元起、小披薩590元、個人披薩135元。限定門市點此進官網
放大加碼「普發一萬回饋優惠」，即日起至11月30日，「個人披薩買一送一」2個89元，爽吃鐵板雙牛、明太子炙燒嫩雞、泡菜燒肉、
肯德基：「A＋B」49元起！爽吃炸雞＋蛋撻才69元
肯德基表示，即日起至12月1日，限時兩週推出「A＋B」49元、「A＋B」69元超驚點優惠組合，最低下殺47折、最多現省69元：
◾️A區＋B區49元
A區：原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、四塊上校雞塊
B區：百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖綠茶（小）
◾️A區＋B區69元
A區：咔啦脆雞、八塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡
B區：雞汁飯、香酥脆薯（小）、百事可樂（中）、原味蛋撻、玉米濃湯（小）
推薦必吃「雙色轉轉QQ球＋小可樂」49元、「咔啦脆雞＋原味蛋撻」69元；「8塊上校雞塊＋小玉米濃湯」69元，狂省69元有夠划算。
達美樂「日式章魚燒」外帶大披薩5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元。新品「海龍王四喜大披薩」、「肉魔王四喜大披薩」，外帶優惠價都是399元。
響應普發一萬，即日起到12月21日，達美樂限時加碼「萬元披薩大禮包」超值優惠，最便宜「招牌海鮮四喜奶香火山披薩＋1.25L大可樂」特價359元、「2個小四喜披薩＋1.25L大可樂」特價555元，指定口味任選：海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜。
「2個大披薩（經典／招牌系列任選）＋地瓜薯條＋蝴蝶酥＋1.25L大可樂」、「4個小披薩（經典／招牌系列任選）＋1.25L大可樂」都打58折。凡購買達美樂888元組合套餐，加碼參與社群抽獎活動，用披薩排出一萬元，就有機會帶回「達美樂萬元披薩金」。
漢堡王：買一送一歲末歡慶優惠券！「捲捲德腸堡」官網獨家優惠
漢堡王表示，即日起至12月31日「歲末歡慶優惠券」，爽吃4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
現正回歸「捲捲德腸堡」，單人餐增加黃金QQ球一份，還有5元折價；官網獨家餐「捲捲德腸雙人餐」，吃得到捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡，加上升級中份的點心和黃金QQ球，特價299元。
拿坡里表示，今11月23日最後一天，外帶大披薩不限口味特價199元（原價390元），還可以加100元升級新品披薩；6塊炸雞（或烤雞）也199元（原價390元），或加30元升級「咔滋雞腿桶」。幫大家算好，平均一塊炸雞33元爽吃，最多現省191元。
歡樂加購價50元起多一份，內用或外帶點購任一主餐，即可享加購優惠，大「雙份起司」特價50元（原價60元）、4入「香草烤雞翅」特價50元（原價90元）、「現炸脆薯」特價40元（原價50元）、1.25L「瓶裝飲料」特價30元（原價40元）。提醒大家，外帶、內用均享優惠，外送恕不適用；雞肉部位恕不能挑選；西湖店不適用此優惠。
三商炸雞：「買3送3」、「買6送6」墨西哥醬辣雞腿！
三商炸雞表示，即日起至12月3日，三商炸雞「買3送3」外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，免費贈送3塊義式炸雞，優惠價225元（原價420元）；外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，免費贈送6塊雞腿雙響桶與1瓶1.25公升可樂，相當於「買1送2」低於五折優惠439元（原價890元），現省451元；贈送的雞腿雙響桶為3塊雞腿與3塊腿排，可選義式或脆皮兩種風味、原味或辣味。
繼光香香雞表示，52週年慶「香香炸雞買一送一」三大優惠一次看：
◾️「香香炸雞買一送一」爽吃8天！11月27日至11月30日、12月4日至12月7日，連續兩周四五六日共8天，全台門市逾70家，凡購買「香香炸雞XL」1份、直接贈送「香香炸雞L」兌換券1張，相當於買一送一、買XL送L炸雞優惠！歡慶繼光香香雞52週年慶，上述消費加價52元再獲「（海苔）墨魚甜不辣」1份。
◾️「香香炸雞」兌換券99元升級年末雙享！繼光香香雞52週年慶兌換券，於12月8日至2026年1月4日可使用，可享「年末雙享」升級優惠，加價99元放大「經典2號餐：香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇」、或加價115元放大「（原味）樂薯＋（海苔）墨魚甜不辣」，最高現省20元。
◾️買10送2「寄炸雞」跨店取新服務！繼光香香雞全新服務，推出「寄雞炸炸」套餐可享「寄炸雞」跨店取新服務，加入會員掃描QRcode，全台門市香香炸雞L買10份「免費加送2份」電子票券。自購買日起一年內可使用，不僅可享跨店取餐還可轉贈親友，
提醒大家，優惠僅限現場門市，產品供應以門市實際狀況為主，桃園二航管制區內無法兌換；不適用外送服務或第三方平台；主商品10張電子票券全數使用完畢後（包含已轉贈），系統將主動派發贈品券2張；優惠不併用；若未使用完畢，系統將自動作廢剩餘票券，並依剩餘有價贈券張數退費，惟贈送票券不具價值不退費。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、達美樂、拿坡里、三商炸雞、繼光香香雞