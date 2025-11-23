我是廣告 請繼續往下閱讀

子瑜高雄演唱會Day2感言被成員打斷 過程爆笑又溫馨

▲成員要子瑜站上升降台講感言，場面秒變成「演講」超搞笑。（圖／讀者提供）

▲成員怕子瑜哭，抱抱、親她給安慰，臉頰上還留下成員的吻痕。（圖／讀者提供）

TWICE高雄演出頂級標配 社群討論炸鍋

TWICE高雄演唱會終場今（23）日晚在高雄世運主場館登場，子瑜跟昨天一樣都有準備一封信要跟大家說，內容大致相同，不過子瑜情緒一直湧上來、差點快哭，成員就一直鬧她、逗她笑，還下配樂讓她站高高「演講」，害子瑜無奈狂笑：「音樂關掉！」最後全員擁抱她，Sana跟定延還親親給予安慰，畫面超動容。子瑜今天提到12年前隻身到韓國打拚，曾迷失自己、感到挫折、心中想當明星的火苗一天天變小，但最後努力堅持下來，今天終於本回家開唱，非常感謝粉絲的支持，以及高雄一切的應援，一番話再次感動全場。只是說話之前，她不斷被成員打斷，場面既溫馨又搞笑。其實在子瑜要講信時，她先是問了姐姐們：「能給我一點時間講內心話嗎？」成員回：「妳要講多久都可以唷！」還讓她往升降台中間站，Cue控台往上升到2樓，甚至下了催淚背景音，害全場笑到爆，子瑜好氣又好笑說：「音樂關掉！」話講完後，子瑜謝謝成員給她時間唸信，大家卻回妳想講多久都可以，想跳自己的歌《Run Away》也沒問題，結果子瑜真的小秀一段，笑翻娜璉：「子瑜我們真的叫她做什麼都會做耶！」最後子瑜詢問：「可以讓我下來了嗎？」然後成員怕子瑜哭出來就衝向給予抱抱，Sana作勢親她，最後定延熱吻給予安慰，場面瞬間變得超溫馨。TWICE這趟高雄《THIS IS FOR》是巡演中討論度最高的海外站之一，不僅是她們出道10年來首度來台開唱，更是子瑜出道10年後第一次真正的返鄉舉辦專場演出；高雄市政府為她們調整交通動線，世運場館表演更是祭出海外沒有的煙火秀，誠意十足。而這次高雄場的準備期比外界想得更細緻，不只360度舞台完整搬運，連音響陣列也全數按巡演標準配置，連在戶外聽得觀眾，都能保持一定清晰度。粉絲在乎的藍海應援、蔡依林安可曲，到子瑜家鄉「限定感言」，也全都在社群洗版。