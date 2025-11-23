把握周日好天氣，爽喝CoCo都可、UG Tea「買一送一」！翰林茶館表示，持TWICE演唱會門票或手燈等應援物「免費送星光藍珍珠奶茶」！鶴茶樓表示，拍照打卡「第二杯半價」；得正表示，消費滿額「免費送馥莓蕎麥綠寶」、外送優惠碼「九愛喝得正」現折100元。《NOWNEWS今日新聞》記者整理11月底「買一送一」手搖飲料優惠，本文提供給讀者一次掌握。
CoCo都可：11月買一送一！果咖、珍奶都爽喝半價
CoCo都可表示，11月底「買一送一」手搖飲料優惠繼續喝！全台門市現場、外送能喝半價：
◾️CoCo「手搖飲料買一送一」兩大外送優惠！即日起至11月25日，Uber Eats外送開喝「28茉粉角輕乳茶L、日焙珍珠奶茶L買一送一」！即日起至12月3日，foodpanda外送爽喝「日安六条大麥L、冬韻擂焙珍奶L買一送一」。
提醒大家，活動限同品項，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
◾️全台門市「2杯99元」常態優惠！CoCo都可全台門市「任2大杯99元」常態優惠，即日起至11月30日全門市臨櫃、都可訂線上都划算。秋冬新版菜單：QQ奶茶、21歲輕檸烏龍、手作仙草凍乳、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、珍珠奶茶。
UG Tea：「買一送一」兩大新店開幕優惠！
試營運調整短暫休息的UG Tea苗栗頭份門市回來了，即日起至11月28日，每人到店消費不限金額贈送「UG保冷袋」乙個。
UG Tea 苗栗頭份門市 資訊
地址：苗栗縣頭份市建國路156號
時間：10:00-21:30
UG Tea台中東海門市搶先預告，「新店開幕買一送一」試營運優惠！11月24日至11月26日，「三窨十五茉純茶(L) 買一送一」；11月24日至12月7日，不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個。
提醒大家，11月24至11月26日台中東海門市將實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買 20 杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整；外送平台不適用本次活動優惠；本次活動優惠不可與其他優惠併用；活動詳情以門市公告為準。
UG Tea 桃園藝文門市 資訊
地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷70號
時間：10:00-21:30
翰林茶館：「免費送星光藍珍珠奶茶」TWICE粉絲優惠！
台南起家近40年歷史的翰林茶館，應援TWICE演唱會，打造期間限定新品夢幻「星光藍珍珠奶茶」，招牌珍珠烏龍奶茶以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的夢幻藍紫色。即日起至11月30日，外帶優惠價59元（原價120元）、內用優惠價108元（原價188元）。
今11月23日持TWICE演唱會門票或手燈、衣服、娃娃、吊飾等應援物者，可於全台翰林茶館／茶棧門市，「免費兌換星光藍珍珠奶茶」乙杯（每人限兌換乙杯，數量有限送完為止；不包含翰林茶館松山機場店、翰林茶館桃園機場店，翰林茶棧台南民族店、翰林茶棧東山休息站店）。
鶴茶樓：「第二杯半價」打卡優惠
鶴茶樓表示，11月22日至11月29日，至鶴茶樓門市完成拍照打卡指定社群任務，爽喝飲品「第二杯半價」優惠。第一杯任選、第二杯半價限「純茶系列任選（不含蕎麥茶）」。提醒大家，最低價品項優惠；每日一支手機限購一組。
得正：免費喝馥莓蕎麥綠寶！外送優惠碼「現折100元」
手搖飲料得正表示，歡慶Uber Eats 9週年，推出兩大外送優惠開喝，11月17日至12月7日，消費滿299元「免費送喝馥莓蕎麥綠寶L」、11月24日至12月7日輸入優惠碼「九愛喝得正」，消費滿450元「現折100元」優惠（全會員適用）。
資料來源：CoCo都可、UG Tea、翰林茶館、鶴茶樓、得正
