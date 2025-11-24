我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市旅行公會將於11月28日至12月1日，在高雄市前鎮區高雄展覽館，舉辦2025高雄冬季國際旅展，適逢政府普發現金補助，讓此一旅展更成為民眾將補助金用在「最有感」消費模式的最佳場域，期藉由年終旅遊消費熱潮，持續帶動國內外旅遊市場動能。高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，此次2025高雄冬季國際旅展，規模全面升級，除了提供完善的展示平台與採購洽談環境外，更期望藉由年終旅遊消費熱潮，持續帶動國內外旅遊市場動能。蔡宗佑說，2025高雄冬季國際旅展，集結國內外超過百家旅遊業者、航空公司、觀光工廠、飯店，以及各大旅行社共同參與，共匯聚近400格展位，全面端出年終最強旅遊優惠、機票折扣與獨家限定方案，讓民眾一次掌握最精選的旅遊資訊與優惠價，是旅遊迷絕對不能錯過的省荷包黃金檔期。蔡宗佑指出，今(114)年適逢政府推動普發1萬元現金政策，進一步帶動全國年終旅遊與消費意願，高雄市旅行公會也鼓勵民眾善用這筆補助金，把「國家給的1萬元」變成「一趟真正療癒的旅程」，無論是購入國內外超值行程、寒假家庭旅遊、春節返鄉加碼玩法，或是升級住宿、購買機票，都能在此次高雄冬季國際旅展現場享受到年度最優惠價格，讓補助金發揮最大效益。蔡宗佑並指出，高雄市旅行公會為回饋民眾支持，自即日起開放線上免費索取入場門票至11月27日止，而在旅展期間，現場消費滿新台幣6000元即可兌換抽獎券1張，獎項包含iPhone17、國內外機票等超人氣大獎，至於各大旅行社、飯店與觀光單位均推出年度最強優惠，搶攻歲末、寒假與春節商機，同時，各縣市政府與觀光單位亦將展示地方特色、深度體驗及主題遊程，邀請旅客重新發掘台灣之美。