中央氣象署表示，未來一周共有3波冷空氣，分別在周一晚上、周三晚上、周日各有一波東北季風南下導致降溫，周二深夜至周三清晨最冷，北部低溫只有14至16度，中部空曠低區只有12至13度，而菲律賓東方海面有熱帶擾動，則預估最快周三進入南海後會增強為「天琴颱風」，路徑對台灣無直接影響。
今天的天氣：北部雨勢再起 東北季風入夜增強
11月24日今天的天氣，氣象署指出，迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨；溫度方面，各地高溫26到29度，早晚仍偏涼，各地低溫16至20度，日夜溫差大。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，今天受環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：氣溫越晚越冷 迎風面雨勢趨緩
11月25日明天的天氣，氣象署提及，各地氣溫逐漸下滑，北部、宜蘭周二白天高溫只有21至22度，中南部、台東26至28度，不過水氣減少，各地短暫回歸多雲到晴。
一周天氣：周三後北台灣濕冷 天琴颱風將生成
氣象署提及，周三清晨最冷，中部以北、宜蘭14至16度，空曠地區12至13度，南部、花東則是16至17度，周三白天冷空氣減弱。周三晚上新冷空氣抵達，強度比第一波弱，但氣溫仍是偏冷，預估一路影響到周五（11月28日），台灣各地低溫14至20度，高溫在北部、宜花21至24度，中南部、台東26至28度；周六（11月29日）冷空氣減弱，周日（11月30日）再迎接一波東北季風。
周三至周五的冷空氣比較濕，搭配天琴颱風外圍水氣，桃園以北、東半部、恆春半島整天不定時會有局部短暫雨，中南部雲量也比較多；下周末水氣減少，回歸乾冷的天氣，僅北海岸、東半部、恆春半島有零星雨勢。
此外，菲律賓東方目前有熱帶擾動發展，路徑一路往西，周二、周三（11月25日至11月26日）會通過南沙群島進入南海，周三至周五有機會成為今年第23號颱風「天琴」，周三過後外圍環流可能會替台灣帶來一些水氣，成分多寡將決定台灣降雨，目前模式預測還有分歧。
資料來源：中央氣象署、環境部
