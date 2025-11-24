堪稱全台最大、最複雜的公辦都更案「永和大陳都更案」，全區分為7個單元，目前全面啟動。新北市長侯友宜表示，大陳更新是長期耕耘的成果，市府會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例。其中單元六、單元七由漢皇建設主導，今（24）日單元六率先開工動土，漢皇集團董事長孫正乾表示，感謝新北市府鼎力協助，也謝謝地主的信任，接下來才是他們漢皇要開始辛苦的時候，他們會努力打造出百年建築。
永和大陳公辦都更怎麼來的？
大陳公辦都更案位於新北市永和臨近新店溪河堤，回顧歷史，1955年約有2.8萬島民從大陳島撤退到台灣，當時台灣省政府在12個縣市興建「大陳新村」，容納這些島民，其中最特別的地方就是新北市永和，總面積約8.2公頃。早期安置大陳島民的方式，是依照家庭人口數分配房子大小，如果是4人以內家庭，就會給約6坪大的房子，超過9人則有12坪住家，單身的人必須合住。
隨著大陳居民們落地生根，居住空間漸漸不夠，有些二代開始擴建平房、往上加蓋房屋，讓違建問題越來越嚴重。後續大陳有些居民取得土地自建房屋，有些居民沒有能力購買土地，卻因為重建有了房子，或是住在違建的居民等，讓該區域產權相當複雜，可以說是新北市產權最複雜的區域。
大陳公辦都更7單元同步推進 形成便利生活圈
最終透過新北市政府將整個區域劃分為7個更新單元，再採取「公辦都更」的方式，解決當地都市更新難題。由政府擔任協調、推動和監督的角色，並評選出具有能力的「實施者」來整合居民意見、規劃更新計劃等。
大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元二已入住；單元三施工中；單元七已於今年10月大會通過後，預計明年動工；單元五審議中；單元一與單元四也進入公開展覽階段。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。
「漢皇River Sky」今動土 開價近百萬起
漢皇集團承攬的單元六，建案命名為「漢皇River Sky」，今（24）日舉辦動土儀式，建物採用地上36層SRC制震建築，地下6層，全案格局規劃2到4房，每坪開價約98萬到118萬元，共有1282戶，預計2030年完工，總銷約210億元，現在有簽訂4%、88萬元活動。
漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，漢皇主導的單元六、單元七是一起規劃的，從整合到開工約1年半到2年，「漢皇River Sky」上周五開賣，房價定位有符合市場需求，目前看起來算樂觀，買盤有5成是從台北市精華區域來的客人。預計明年動土的單元七，總銷約290億元，兩個單元加起來約500億元。關於房市景氣，孫鼎翔認為，現在雖然受到政策調控影響比較冷淡，但整體需求還是在，明年一定會比今年好一點。孫正乾也指出，明年可能會漲一點。
永和房價漲勢高 大陳公辦都更有機會破百萬
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰曾表示，雖然目前房市整體情勢保守，但預推狀態依然精彩。部分建案是因延推成本壓力不得不推，但也有建商盤算在區域新案稀缺、建商品牌優勢、地段健全與話題性等條件下，按時程推出。其中「漢皇River Sky」挾大陳單元都更案名氣，規劃36層高樓層與水岸景觀，目前開價未公開，但臉書粉專宣傳「訂簽只要88萬起」。陳炳辰指出，在高價區永和區門牌已見單價百萬宅現況，「漢皇River Sky」的價格預期將有一定氣勢。
馨傳不動產智庫執行長何世昌過去在臉書粉專也表示，近年永和預售供給量少，公開銷售的新案頻頻締造高價，因供給不足加上價格高昂，導致買盤外溢至中和，而「漢皇方圓」基地條件優越、恰好面公園又鄰近捷運站，再加小宅規劃，同條件的產品本身就很稀少，成交單價才有辦法衝高到122萬元，一般建案無法複製，中永和是新北市極具發展潛力的區域，預測「大陳義胞」、「秀朗橋北側重劃區」會是下一個百萬俱樂部。
資料來源：新北市政府都市更新處、永和大陳單元6、永和大陳單元7、漢皇River Sky 、馨傳不動產智庫執行長何世昌
