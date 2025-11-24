美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季自由市場正如火如荼進行中，今（23）日《The Athletic》多位記者聯合報導指出，西武獅右投今井達也在美國球界的評價正在迅速攀升，多名大聯盟球探認為他「雖然不是山本由伸等級，但已相當接近」，被視為今年先發投手市場的頂尖選擇之一。
自由市場上缺王牌 今井身價大漲
今井達也本季透過入札制度挑戰大聯盟，他的實力受到《The Athletic》記者 Will Sammon、Katie Woo、Patrick Mooney 所深入分析。根據報導，球探們普遍認為今年自由市場缺乏「超級巨星級」的王牌先發，使得多隊開始積極尋求交易方案；然而，依然有數名先發被評為足以支撐球隊輪值，而今井正名列其中。
報導指出，今年市場中最受矚目的先發包含瓦德茲（Framber Valdez）、今井達也、迪倫‧希斯（Dylan Cease）與蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）。《The Athletic》向十名球探進行排名調查，每名評審以1至4分排序，今井最終拿下22分、排名第3，顯示他在球探眼中的價值獲得高度肯定。
今井達也被認為水準接近山本由伸
最引人關注的是——今井的體格疑慮已大幅降低。報導指出，過去外界常質疑東方投手身材較小是否能在大聯盟生存，但 山本由伸在 MLB 的壓倒性表現，徹底改變了球探們的觀念。
一名長期負責日本區的國聯球探直言：「如果投手本身的運動能力優秀、球種強力，身高就不再是問題。今井達也符合這些條件。他不是特別高大，但絕對是出色的運動員。」另一句最受矚目的評語是：「他的球威雖不及山本由伸，但已相當接近。」
除了球質與球威，球探們也一致稱讚今井在守備、牽制等非投球環節十分成熟，整體完成度高。然而，他們也指出，今井在日本的「壓制力與統治級成績」並非山本等級，這點在各球探意見中相對一致。
儘管如此，美媒認為今井的價值仍將在自由市場持續上升，且具備「即戰力王牌」的定位。隨著談判期展開，他究竟能獲得何種合約、又會由哪支大聯盟球隊網羅，外界正密切關注。
消息來源：Full-Count
