▲紐約媒體《Pinstripe Nation》指出，洋基球探對宋成文的評價極高：「他比金慧成更擅長攻擊速球」。（圖／美聯社／達志影像）

韓國職棒KBO聯盟再迎旅美熱潮。繼道奇的金慧成、巨人的李政厚之後，韓國英雄隊29歲強打內野手宋成文（Song Sung-mun） 也透過入札制度挑戰大聯盟。他在過去兩年躍升韓職最具破壞力的打者之一，如今已吸引紐約洋基、邁阿密馬林魚、洛杉磯天使、匹茲堡海盜、芝加哥小熊、舊金山巨人等至少6支美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球隊高度關注。MLB官方網站盛讚宋成文：「他是過去兩季韓國棒球最優秀的左打者之一，主守三壘，也能勝任一壘、二壘，並與李政厚、金慧成、金河成等現役大聯盟選手並肩作戰。」宋成文2015年登上一軍，初期出場機會有限，之後入伍服兵役。2022年復出後大爆發，2024 年打出 打擊率3成40、19轟、104打點、21盜的生涯代表作。本季延續火燙手感，累積 打擊率 .315、26轟、90打點、25盜，展現力量與速度兼具的罕見組合。他在本月15、16日東京巨蛋的日韓強化賽中登板，首戰就敲出超特大全壘打，徹底打響名號。紐約媒體《Pinstripe Nation》指出，洋基球探對宋成文的評價極高：「他比金慧成更擅長攻擊速球，球棒與球的接觸感絕佳，掌握速球節奏是他最大的武器。他的守備不如金慧成精緻，但力量與速度的融合極其罕見。」報導更直言：「宋成文能夠補上洋基目前最欠缺的火力與機動性。」另一媒體《Yardbarker》也認為他會在洋基球場展現驚人威力：「宋成文擁有和金慧成相似的技巧組合，但他更可能在洋基球場打出前所未見的長打火力。」近年韓國球員赴MLB成績參差不齊，使宋成文的挑戰更受關注。他被韓媒視為「遲開的超級打者」，具備力量、速度、成熟度兼具的罕見配置，被美媒形容為「韓國至寶」。在多隊強烈興趣之下，宋成文新球季有望登上大聯盟舞台，為韓國棒球再度寫下旅美新篇章。