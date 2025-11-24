我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會近年頻頻網羅前洋基球員，從大咖到小咖皆然，如今再度挖角前洋基農場投手塞維裡諾（Anderson Severino），卻引來紐約媒體群嘲，直言大都會「又撿到洋基不要的水貨」，讓洋基球迷笑到停不下來。紐媒《Yanks Go Yard》以諷刺口吻指出：「大都會似乎永遠戒不掉前洋基球員，彷彿專門收洋基的剩菜。」文章更直言，這項簽約「不是震撼交易，但絕對讓人噴飯」。《Yanks Go Yard》在報導中指出，大都會從洋基挖角的案例多得驚人，從索托（Juan Soto）這種超級巨星，到蒙塔斯（Frankie Montas）、賽維里諾（Luis Severino）、托倫斯（Luis Torrens）等各級球員，都曾在大都會穿上球衣。成功與否各半，但蒙塔斯這類花了 3400 萬卻被直接 DFA 的案例，更成為笑柄。而這次的大都會簽下塞維裡諾，更被形容為「完全在刮罐底」，象徵著大都會的「洋基情結」仍未結束。根據報導，塞維裡諾在洋基體系起步不順——職棒初登場前就因禁藥（PEDs）被抓。他在2018年於1A投出3.64 ERA的短暫亮點，但最終停滯不前，從未升上高階1A（High-A）以上。2019 年季後被洋基釋出後，他輾轉延誤的2020年球季，直到2021年加入白襪。2022年終於上大聯盟，但僅投出7.1局、防禦率6.14的慘烈數據，隨即從美國職棒舞台消失。此後他漂泊於多明尼加冬季聯盟（Licey、Águilas Cibaeñas）、委內瑞拉冬季聯盟和墨西哥聯盟（2024 Oaxaca：ERA 7.56、2025 Monclova：ERA 2.68），如今31歲的他再次被大都會簽下小聯盟約，試圖重返MLB。紐約媒體毫不客氣表示：「大都會對洋基的剩菜永遠無法放手，看到任何曾穿過條紋球衣的人就會撿起來。」鑑於手塞維裡諾的履歷與表現，紐媒普遍認為大都會找到「鑽石」的機率極低，但這一連串對前洋基球員的迷戀，已成為球迷間的最愛笑話。對洋基球迷而言，大都會這筆簽約「好笑程度滿點」。