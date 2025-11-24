我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊害頻傳，即使多地已進入冬季，熊出沒在市區的目擊情報和襲擊民眾的事件仍不斷發生，熊不冬眠的說法引發討論。熊類專家指出，熊在冬天確實偶爾會醒來或活動，但數量不多，而亞洲黑熊在冬眠前的食量，也讓日本民眾感到震驚。根據日本新聞網(NNN)報導，北海道大學獸醫學研究院教授坪田敏男談到最近出現了一些關於「不冬眠的熊」的相關報導，社群媒體和相關新聞評論區也充斥著人們的擔憂。坪田指出，有時熊會醒來而不冬眠，或者在冬眠期間醒來出來活動。這些熊會被人看到，所以會登上新聞，但牠們只是極少數。他提到，熊冬眠的原因是冬天食物會變少，牠們在演化過程中逐漸成為接近草食的雜食性動物，八到九成的食物來自植物。冬眠讓盡可能不活動來節省能量。冬眠前會大量進食，靠儲存的脂肪度過整個冬季，這就是牠們的生存策略。坪田指出，母熊是在冬眠中完成生產與育幼，在分娩時會醒來，同時也會妥善處理幼熊，接著又立刻回到冬眠狀態。幼熊則是保持清醒，自行吸奶，大致是這樣。所以到了秋季，最迫切尋找食物的是懷孕的雌熊。為了生產和哺育，牠們必須儲存大量能量，因此更顯得急切。上野動物園則在社群平台X上提到，自2006年起，動物園就開始紀錄冬眠的日本黑熊，冬眠前會吃多少食物？體重變化有多大？冬眠期間的狀態如何？何時結束冬眠？根據園內飼育員的紀錄，在2025年8月30日，記錄到的母熊體重約81 公斤，每日攝取食物量約 4,000大卡，但到了11月，母熊每天攝取的食物量約為1萬2000大卡，幾乎是夏季的3倍，體重也來到93公斤。園方為牠準備的食材包含地瓜、南瓜、蘋果、堅果、落花生、胡蘿蔔、柿子、飼料等多種食物，目標是在冬眠前將牠的體重增加至約106公斤，比夏季時重30%左右，且毛量變得蓬鬆。