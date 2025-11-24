我是廣告 請繼續往下閱讀

U19籃球聯盟於德明財經科技大學體育館登場，Rising此役早早掌控比賽節奏，全隊齊心完成教練黃致翰賽前設定的「每人都要得分」任務，第四節尾聲由彭育紘抓下進攻籃板補進後，達成全員破蛋，全場響起熱烈掌聲，氣氛達到高潮。就讀康橋國中八年級的柯允中此役貢獻10分、12籃板，另有2助攻，他賽後笑說：「其實平常沒有那麼客氣，但今天教練下了目標，我們大家都拚命幫彼此創造機會，看隊友得分真的很開心。」全場命中率高達65.2%的翁晟凱此役手感火燙，展現強大進攻效率。他賽後謙虛表示：「昨天住隊友陳又立家，睡得特別好，狀態不錯！」儘管數據中有8次失誤，但他在攻守兩端貢獻巨大，展現「另類5×5」的全面身手。翁晟凱過去為復興國中校隊，因學業壓力離隊，轉而在街頭籃球場上重拾熱情，因緣際會加入Rising。「我還是很喜歡打球，只是希望假日能找點比賽打，也不耽誤課業。」他說。Rising教練黃致翰透露，這支隊伍僅成立半年，每週僅練習一次，「孩子們真的很熱愛籃球，也很聽話，今天不論在外線壓迫、防守轉換、快攻執行或戰術判斷都做得不錯，分享球更是關鍵。」目前Rising戰績為3勝2敗，暫居3A組第4名，僅次於5勝1敗的TYPA Dragons等勁旅。3A組本屆共有8支球隊，其中僅有東山中學為學校隊伍，其餘皆為俱樂部型態。同日另一場賽事中，Big Ballers以41：34擊敗Daball，黃鴻恩攻下15分、9籃板，林昊緯則有13分與5助攻進帳。Daball方面，張恩誠全場狂抓17籃板，穩坐目前3A組籃板王寶座，展現禁區統治力。