氣象專家林得恩：反聖嬰發生機率破80%
氣象專家林得恩表示，美國國家氣象局氣象預報中心今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。尤其，在今年10月至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上，且可持續到2026年2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。
反聖嬰對台灣可能影響：冬雨機會大
至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，氣象專家林得恩指出，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部、東北部的濕度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2月至4月）也會偏少。
而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，發生機率約在6成左右。
預期強度弱！氣象署：持續監測
中央氣象署表示，模式預測反聖嬰現象將於秋季至冬初持續發展，惟預期強度較弱，並於冬末春初減弱回復至正常狀態，預報不確定性仍偏高，將持續監測後續發展。
資料來源：氣象專家林得恩、中央氣象署
