氣象專家林得恩表示，美國國家氣象局氣象預報中心最新研究顯示，今年10至12月「反聖嬰」發生機率已衝破8成，並可持續至明年2月，增大台灣「冷冬」機率。林得恩指出，過去統計分析顯示反聖嬰現象肇生時，北部、東北部冬雨偏多，中南部春雨偏少。中央氣象署表示，目前熱帶海氣型態與反聖嬰相符，但預期強度較弱，於冬末春初減弱至正常，氣象署將持續監測後續發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家林得恩：反聖嬰發生機率破80%

氣象專家林得恩表示，美國國家氣象局氣象預報中心今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。尤其，在今年10月至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上，且可持續到2026年2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

▲氣象專家林得恩指出，反聖嬰發生機率衝破8成。（圖／粉專「林老師氣象站」）
▲氣象專家林得恩指出，反聖嬰發生機率衝破8成。（圖／粉專「林老師氣象站」）
反聖嬰對台灣可能影響：冬雨機會大

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，氣象專家林得恩指出，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部、東北部的濕度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2月至4月）也會偏少。

而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，發生機率約在6成左右。

預期強度弱！氣象署：持續監測

中央氣象署表示，模式預測反聖嬰現象將於秋季至冬初持續發展，惟預期強度較弱，並於冬末春初減弱回復至正常狀態，預報不確定性仍偏高，將持續監測後續發展。

▲上圖為海溫距平，下圖為850百帕的風場距平與外逸長波輻射距平，冷色代表對流較強處、暖色代表對流較弱。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
▲上圖為海溫距平，下圖為850百帕的風場距平與外逸長波輻射距平，冷色代表對流較強處、暖色代表對流較弱。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
資料來源：氣象專家林得恩中央氣象署

相關新聞

周日天氣最穩！林得恩：斷崖式降溫又來、周二晚急凍　北部剩15度

天氣預報／開工日變天下雨！冷空氣入夜報到　明剩12度斷崖式降溫

一周天氣／天琴颱風最快周三生成！連3波冷空氣襲台　這天剩12度

明晚變天大降溫！氣象署：連5天濕冷　「最冷跌破15度」時段出爐