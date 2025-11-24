我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓女團TWICE昨晚上結束《THIS IS FOR》高雄世運演唱會後，休息不到8小時，全員今（24）日一早6點多就搭機離台，被問及回家開唱開心嗎？子瑜點頭回應，結束難得又回憶滿滿的寶島演出初體驗。其他成員們面對200多位的粉絲送機，也給出親民的微笑、揮手致意。子瑜跟成員一早6點3分就到機場準備離境，全身包緊緊仍難掩巨星光環，問她這次回台開唱有沒有很開心，她點頭示意；其他人則快速步入關內。今早約莫4點半就有50多人等候送機，接近6點到擠滿200多人，其中包含採訪媒體，時間一到看到藝人就蜂擁而至，志效、多賢、娜璉、Momo、Sana、Mina快速入關，子瑜則跟定延壓後入內，速速辦理登機離開。TWICE昨晚演出近晚上10點結束，後來Momo打卡透露跟子瑜、Sana等人吃麻辣鍋慶功，猜測大家應該休息不到8小時，就搭機離台，結束難忘的4天3夜寶島之旅。雖然這次是TWICE的首度台灣表演，但其實定延、志效等人，曾來過台灣旅遊；娜璉今年7月也到過高雄參加音樂祭演出；不過這次的台灣專場卻是意義非凡的一次，因為這是子瑜2016年被政治攻擊推上風口浪尖後的首度回家演出，一等就是10年，大家都清楚明白，她這一路衣錦還鄉走得有多不容易。志效跟多賢也特別跟粉絲公開留言，透露從一抵達小港機場就很感動，努力忍住情緒不哭出來，因為知道這對子瑜來說有多麼的重要與不容易，她們的回憶也很難忘。此外，TWICE昨晚也宣布將於2026年3月21日、3月22日一連在台北大巨蛋開《THIS IS FOR》演唱會，4個月後火速再來台。TWICE是由JYP打造的9人女團，成員共有3個國籍，包含韓國的志效、定延、多賢、彩瑛、娜璉；日本的Momo、Sana、Mina，以及台灣的子瑜，2015年正式出道，至今10年打造多首破億神曲，包含《TT》、《FANCY》、《What is Love?》、《YES or YES》等等，已經走遍世界各國開唱，不過今年則是第一次來台舉辦演唱會。因為2016年時，子瑜在節目揮著中華民國國旗，慘被黃安舉報台獨令中國不滿而慘被JYP推出來道歉喊「我是中國人」，直到今年才解禁讓TWICE來台活動。