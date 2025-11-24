我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱淑貞（左1）和劉嘉玲、梁朝偉合照，歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡。（圖／翻攝自微博@劉嘉玲）

▲關穎（左）和劉嘉玲合照。（圖／翻攝自IG@kwanterri）

在金馬獎在上週盛大舉行，但在前一晚，有場婚禮的嘉賓每一位都超大咖，不輸金馬獎，就是東裕集團第三代的喜酒，新郎Justin是東裕集團董事長王任生的孫子，媽媽則是國泰千金蔡佳樺，關穎又是蔡佳樺的外孫女；新娘沈婷婷的爸爸，是邱淑貞老公的弟弟，換言之關穎和邱淑貞就這樣成了遠房親戚，現場賓客來的都是大咖，主播蔣雅淇更在臉書笑吐，一轉身發現隔壁桌是劉嘉玲跟梁朝偉，李明依還說，大家都在等什麼時候要跟梁朝偉拍照，相當有趣。這場婚禮中的新郎Justin，是東裕集團董事長「河南王」王任生的孫子，王任生在2022年富比士公布的台灣50大富豪排名中，以21億美元身價名列第28名。Justin的媽媽則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺，而關穎是又是蔡佳樺的外孫女，因此Justin也算是觀影的表外甥。不只是新郎背景雄厚，新娘沈婷婷的爸爸沈建偉，是邱淑貞老公沈嘉偉的弟弟，關穎跟邱淑貞就這樣成了遠房親戚，也因此在婚宴上來了許多大明星，邱淑貞也帶著女兒沈月，還有劉嘉玲、梁朝偉夫妻，鍾鎮濤與老婆范姜、袁詠儀、關之琳等等。李明依也在臉書曬出照片，笑說，「大家都在想什麼時候可以跟梁朝偉拍照，哈哈哈，沒想到他還記得我耶，以前我們可是一起打過保齡球呢」。劉嘉玲也在微博分享多張婚禮上的照片，祝福新人，「Congratulations Justin&婷婷，恭喜Margaret & David」。