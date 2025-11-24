中國女星范冰冰靠著馬來西亞電影《地母》奪下本屆金馬獎最佳女主角，她與工作室事後都在微博發文慶祝，卻接連被刪文，相關話題也被微博禁言，這似乎讓范冰冰很無奈。昨（23）日深夜范冰冰改轉戰IG、Threads兩個國際社群平台，再度發表得獎感言，這次范冰冰直接曬出《地母》拿到的4座金馬獎盃，不再選擇隱晦，而是直白吐露心聲：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。」

范冰冰吃大閘蟹也被刪文　改轉戰IG、Threads

范冰冰昨日凌晨本來在微博曬出自己啃大閘蟹的照片，笑說：「有點幸福，有點懵」，藉此表達得獎喜悅，想不到貼文沒過多久就被刪除。范冰冰因此改在IG、Threads發文，寫下500多字的心聲，「昨夜，我對著導演寄來的4座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前」。

范冰冰稱讚《地母》團隊的熱情、善良與專業，更大讚導演張吉安，「在我心裡，他不僅閱片無數、學識淵博，更難得的是，他始終懷著一顆對電影赤誠而敬畏的心…這份深厚的積澱，讓我對他充滿敬意也無比的信任。」范冰冰也向導演道謝，謝謝導演願意找她出演女主角，「他在各種壓力之下，也始終堅定地支持我、認定我。

范冰冰終於敢曬金馬獎照片：關關難過關關過

最後，范冰冰感性地說，「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！」而范冰冰也終於大方曬出金馬獎盃的照片，比起在微博的貼文，連「金馬獎」3個字都不敢提，范冰冰在IG的貼文顯得大膽許多。

范冰冰逃漏稅被中國封殺7年　拿金馬獎也上不了熱搜

范冰冰自從2018年被查出逃漏稅後，就被中國影視圈封殺，只能轉戰香港、新加坡、馬來西亞等國家繼續拍戲，也因此關於范冰冰的話題在中國格外敏感。加上中共官方2019年開始抵制金馬獎，所以范冰冰拿金馬影后的關鍵字，更直接被從微博熱搜上消失，即便她自己與工作室的貼文都沒提到金馬獎，也被莫名刪除，可見范冰冰在當地的處境始終很艱難。

