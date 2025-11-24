2025年台灣好市多（Costco）「黑色星期五購物週」（Black Friday）今（24）日正式開跑。好市多表示，今年祭出的優惠規模號稱「歷來最強」，下殺品項數量也創新高，超過500件商品都特價。《NOWNEWS》記者今早直擊，賣場特別將開門時間提前至上午8點，頭香民眾更在清晨6點30分就到場排隊，會員也大讚「優惠看起來比前兩年好」。
好市多黑五人潮回來了！頭香清晨6點30分就到場
台灣好市多年度最大檔期今（24）日正式開跑，活動將一連舉辦七天，《NOWNEWS》記者直擊現場，頭香6點30分就到場排隊，近8點開門前，已聚集約200人排隊，比起前兩年黑色購物節首日人潮明顯增加，過往僅有個位數民眾會提前排隊，不過多數排隊者直言沒有特別鎖定清單，仍要視現場優惠再決定下手品項。
資深會員郭小姐已加入好市多會員16年，往年也都會選在黑五購物節來搶優惠，今日她逛後也表示，「今年黑五看起來真的不錯，比前兩年更有感。」她笑說，每到黑五就會特別來買一些平常不會下手的商品，這次第一時間就鎖定應景的「137 公分 LED 盆裝聖誕樹」，直呼「黑五就是要買那種平常不特價不會買的東西！」。
記者目測今年優惠品項明顯變多、優惠力度也相當不錯，可以看到許多商品一口氣現折1000元以上，且好市多黑五每日會持續新增優惠品項，提醒消費者可以多關注官方最新優惠資訊，若想一次蒐羅最多折扣，也別忘記得最後一天（11月30日）到店採購。
🟡好市多黑色購物節首日優惠商品
🟡好市多黑色星期五購物週
◾好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場
◾好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。
🟡好市多黑色購物節送資深會員烤雞、披薩：好市多為了回饋會員，只要是續卡年資滿20年以上的會員，可以免費兌換烤雞；25年以上的會員則是可以兌換披薩，在黑色購物節即將開始的前夕，會員會陸續收到實體信件，裡面夾有感謝信函，持卡到全台賣場就可兌換指定熟食。
若是擔心寄丟，會員也可攜帶會員卡到櫃台查詢年資，不限會員卡別「一般會員」和「黑鑽會員」只要續卡滿20年以上，通通可以免費吃美食。
