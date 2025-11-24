我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鹿晗曬毛孩，意外曝光超豪華豪宅內部。（圖／翻攝自鹿晗微博）

3.6億頂級豪宅風格大氣 衛生紙盒也貴到讓網友傻眼

▲鹿晗的豪宅要價3.6億新台幣。（圖／翻攝自鹿晗微博）

家具全為國際品牌 生活美學一致到令人佩服

35歲中國男星鹿晗近期在社群平台上分享與愛犬、愛貓的日常互動，本意只是曬寵物，卻意外曝光自宅的奢華內裝，再度掀起網友熱烈討論，從他無意間入鏡的空間設計到家具細節，都被眼尖粉絲逐一放大檢視並上網查詢，不少人查完價格後都驚呆，因為就連衛生紙盒都要3000玩，讓許多人驚呼：「這根本是樣品屋等級！」話題迅速登上微博熱搜。據了解，鹿晗於2017年購入這間位於北京的豪宅，總價逾人民幣8000萬元（約新台幣3.6億元），室內空間約600平方公尺，採現代歐式設計風格。屋內大量使用金色邊框、大理石材質與大型水晶吊燈，整體視覺奢華卻不失俐落，餐廳牆面還掛著以鹿為意象的藝術畫作，展現主人品味與個性，這些畫面在網上曝光後，瞬間吸引大量粉絲朝聖。除了空間風格華麗外，網友更驚訝於鹿晗屋內傢俱的價格，從他釋出的照片可見客廳角落的一組音響被網友認出市價高達人民幣60萬元（約新台幣 269 萬元），甚至他桌面上的手工衛生紙盒，也被挖出要價人民幣800（約3500元新台幣）以上，折合台幣超過3000元，許多人笑稱：「鹿晗家連衛生紙盒都比我半個月薪水貴！」也有人表示：「真正的豪宅是細節都在燒錢。」從照片中可見，鹿晗家中的家具大多為進口品牌，燈具、沙發、桌椅與擺設全都走高端路線，影迷讚嘆他對生活品質要求極高，不僅空間乾淨整齊，擺放的物品也顯示出精準的美學風格。甚至有網友抓包他家裡的小擺件都來自設計師作品，顯示鹿晗對細節極度講究，這也讓許多人直呼：「他不是只是住豪宅，而是把豪宅住成展覽館。」由於這間豪宅規模驚人，過去曾傳出鹿晗是為了與女友關曉彤的未來生活所準備，消息一度在網上瘋傳，然而他工作室過去已澄清相關傳聞，表示外界揣測與事實不符，請外界勿過度解讀，即便如此這次因寵物照曝光豪宅細節，仍讓粉絲對他的生活水準大開眼界，外界也預期這波熱度將持續延燒。