根據MLB.com遊騎隨隊記者Kenedi Landry以及ESPN記者Jeff Passan報導指出，紐約大都會與德州遊騎兵已達成協議。目前兩隊尚未正式發布任何公告，不過此消息一出已在聯盟引起討論。根據報導，消息人士透露尼莫已同意不行使交易拒否權，為交易鋪路。32 歲的尼莫於 2022 年 12 月與大都會達成 8 年 1 億6200 萬美元（約 243 億日圓）的延長合約；另一方面，塞米恩則在 2021 年 12 月與遊騎兵簽下 7 年 1 億7500 萬美元（約 262 億5000 萬日圓）的長約，且不具備交易拒否權。35 歲的塞米恩生涯三度入選明星賽，並在 2023 年以遊騎兵身分拿下世界大賽冠軍。然而，他本季的打擊成績下滑，127 場比賽繳出打率 .230、OPS .669 的數據。不過，他的守備依舊穩定，OAA（平均以上守備進階指標）+7，排名全大聯盟前 8%，並奪下個人生涯第二座金手套。大都會棒球營運總裁斯特恩斯（David Stearns）於球季結束後明確表示，提升球隊守備力是本次休賽季的首要目標之一，此筆交易亦符合團隊方向。尼莫在2011年選秀以首輪第 13 順位加入大都會，並已在大聯盟度過10個賽季。本季他在全壘打（25）、打點（92）與硬擊球率（50.2%）三項皆創下個人生涯新高。遊騎兵今年陷入整體火力不足的困境，wRC+（92）排名大聯盟第24位、長打率（.381）排第 26 位、得分（684）排第 22 位，因此提升得點能力也是球團休賽季的主要課題。截至目前為止，雙方仍未正式宣布交易結果，但多方消息顯示，談判正在持續推進，若最終敲定，將成為本休賽季首宗大型球星互換交易。