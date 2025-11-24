我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北屯區敦仁街一間居酒屋今（23）日晚間突傳火警！疑似員工更換瓦斯桶時操作失當，瞬間引燃屋外5支瓦斯瓶，火煙直竄，現場一度相當驚險。火勢從1樓後側鐵皮屋外瘋狂冒出，濃煙竄天，造成一名35歲男員工臉部輕微燙傷；另有兩名員工受困鐵皮屋2樓，幸在消防人員協助下全數脫困無大礙。台中市消防局於晚間6時17分接獲通報，立即派遣第八大隊、四平分隊等5個單位、共12輛消防車、28名消防人員到場，並由組員張宥朋擔任指揮。消防隊抵達後，發現火舌從1樓後側外牆猛烈竄出，立即展開灌救，於6時30分控制火勢，6時40分完全撲滅。初步調查顯示，疑似員工在更換瓦斯桶時操作不慎導致火勢引爆，造成5支15公斤瓦斯桶燃燒。受傷的35歲男性員工臉部輕微燙傷，已送中國附醫治療；另2名受困員工則在消防人員以雙節梯協助下順利脫困。詳細起火原因仍待火災調查人員進一步釐清。