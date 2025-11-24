我是廣告 請繼續往下閱讀

市場對聯準會12月可能降息的預期升溫，帶動整體情緒轉強，美股四大指數上週五（21日）全數反彈，投資人也趁近期科技股回檔進場布局，帶動台北股市今（24）日開盤上漲161點、來到26596.03點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到246.81點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1400元；鴻海開盤上漲2元、來到227元；台達電開盤上漲11元、來到906元。紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，目前貨幣政策僅屬於「適度限制性」，並強調在「短期內」仍有空間調整政策立場，使利率更接近中性區間。他表示，就業風險已上升，而通膨壓力持續減退。上述言論使市場對12月降息的預期大幅升高，降息機率由前一日的約29%提升至近70%。建商股因樂觀情緒而走高。也因此，美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲493.15點或1.08%，收46245.41點，那斯達克指數上漲195.035點或0.88%，收222273.083點，標普500指數上漲64.23點或0.98%，收6602.99點，費半指數上漲54.37點或0.86%，收6406.43點。科技五大巨頭普遍走高，Meta上漲0.85%，蘋果上漲1.97%，Alphabet上漲3.53%，微軟下跌1.32%，亞馬遜上漲1.63%。半導體股漲跌互見，AMD下跌1.09%，博通下跌1.91%，輝達下跌0.97%，應用材料上漲1.71%，高通上漲2.32%，美光上漲2.98%。台股ADR則是漲跌不一，台積電ADR下跌0.88%，日月光ADR上漲0.51%，聯電ADR上漲1.69%，中華電信ADR下跌0.07%。