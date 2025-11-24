我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能。（圖／高市府交通局提供）

高雄上周末迎來多場巨星級演唱會，除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，伍佰、孫淑媚則在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與，高市府表示，22日捷運運量達35萬人次，世運主場館場內外即時人數達6.8萬人，交通局、捷運公司全力投入疏運作業，民眾進、離場秩序良好，感謝民眾配合交通疏運使用公共運輸。高雄捷運公司統計，22日捷運全線運量突破35萬人次。因四大演唱會場地均位於大眾運輸場站周邊，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能，捷運世運站、巨蛋站、衛武營站及輕軌真愛碼頭站散場狀況均順暢。另外交通局統計，世運主場館TWICE演唱會本次採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置（55,000人)，因此除安排散場接駁車往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車分流人潮、全日累積疏運突破1萬人次，主辦單位並安排返鄉專車協助疏運外縣市聽眾、服務歌迷加速散場效率。