丹佛金塊今天（23日）發布新聞稿，正式確認球隊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）因右腿二級腿後肌（hamstring）拉傷，將在4至6周後重新評估。消息最初由ESPN記者Shams Charania報導，球團稍後發聲明予以證實。這代表金塊未來數週將同時失去兩名主力先發。除了戈登，後場先發布勞恩（Christian Braun）因左腳踝扭傷已確定至少再缺席一個月，讓金塊在12月的戰力面臨嚴峻考驗。戈登本周三因「雙腿腿後肌管理」缺席與鵜鶘的比賽，隔日回到球隊並於週五對火箭時上陣。雖然賽前被列為「大概率可出賽」，最終被升為「可上場」，但僅過 3 分鐘便傷退，確診為右腿後肌拉傷。值得注意的是，戈登在今年季後賽第二輪對雷霆時曾拉傷 左腿腿後肌（二級），並帶傷打完搶七。如今換成另一側腿後肌受傷，情況令人憂心。30 歲的戈登本季開局表現極佳。在 12 場健康出賽中，他場均：20.3 分、6.3 籃板、命中率高達 53.6% / 45.2% / 87.9%。無論攻防效率皆處生涯最佳之一。金塊在他上場時，每百回合能贏對手 20.7 分，但當他不在場時，球隊勝負與對手完全五五開，顯示其重要性。主帥阿德爾曼（David Adelman） 在球隊敗給國王後指出，戈登正尋求更多醫療意見以確定傷勢。在戈登缺陣的情況下，金塊可能增加約基奇（Nikola Jokic）+瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）的雙塔配置。兩人本季同場時間不多，效果好壞參半。約基奇對雙塔搭配的評語十分直接：「我們還在摸索。有時很好，有時很糟。我們需要更多上場時間，去應對不同位置與不同對位，但我們在場上會保持溝通。」周日對國王比賽中，二年級前鋒瓊斯（Spencer Jones，雙向合約）頂替戈登先發，但在第四節防守德羅贊（DeMar DeRozan）時顯得吃力，顯示金塊仍需調整輪替。隨著戈登至少缺席一個月以上，加上布勞恩持續養傷，金塊將面臨陣容深度考驗。如何在接下來數周撐住戰績，將是球隊能否在西區保持前段班的重要關鍵。