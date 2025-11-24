台灣自來水公司表示，今（24）日台灣本島包括基隆、苗栗、彰化、台南等10縣市，由於汰換管線工程施工等，進行停水作業。其中雲林縣北港鎮光明路施工影響最久，預計從上午8時至晚間6時停水長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》整理11月24日全台停水的時間與區域範圍、臨時供水站及停水注意事項，提供給讀者一次看。
🟡基隆市（11月24日08:12至12:00）
因加壓設備故障維修，停水地區有基隆市安樂區崇德路、崇德路82巷、崇德路168巷、德路178巷含各巷弄等一帶（基隆市／安樂區／安樂路二段、崇德路、樂一路）。
🟡新北市（11月24日09:00至16:00）
汰換管線工程施工，蘆洲區信義路59巷及其週邊道路停水。
🟡苗栗縣（11月24日）
◾10:00至15:00
頭份市永貞路及周邊汰換管線工程，停水區域包括苗栗縣／竹南鎮／三平路、南平路、南田街、新平街、東平路、環市路一段、田寮路、維新路、蘆竹路。頭份市／三平路、北田街、南田街、新平街、永康街、永貞路一段、環市路一段、田寮路、維新街、維新路、自強路二段、華夏路、蘆竹路。
◾08:13至17:00
平安里中正路竹林橋往東約40公尺處破管搶修，苗栗縣／通霄鎮／福源里、楓樹里、烏眉里。苗栗縣／通霄鎮／福源里、楓樹里、烏眉里、內湖里。苗栗縣／通霄鎮／平安里、福源里、楓樹里、烏眉里、內湖里等區域停水。
🟡台中市（11月24日08:30至17:30）
大雅區中清路三段等汰換管線工程，台中市／大雅區／員林里、文雅里、橫山里、四德里共4個村里部份區域停水。
🟡彰化縣（11月24日09:00至17:30）
彰化–伸港鄉西全路等汰換管線工程，彰化縣／伸港鄉／全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。彰化縣／伸港鄉／全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。彰化縣／伸港鄉／全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。彰化縣／伸港鄉／全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。彰化縣／伸港鄉／全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。彰化縣／伸港鄉／全興路、東全路、西全路停水。
🟡雲林縣（11月24日08:00至18:00）
辦理光明路段汰換管線工程，雲林縣／北港鎮／光明路、博愛路、新興街、興南街停水。
斗六市內環路及文化路巷道等汰換管線工程，雲林縣／斗六市／內環路、文治街、永樂街停水。
🟡嘉義縣（11月24日08:00至17:00）
民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄停水。
🟡台南市（11月24日）
◾08:30至18:00
仁德區中正路三段汰換管線工程，台南市／仁德區／中山路、中正路三段、中清一街、中清三街、中清二街、中清五街、中清四街、中清路、仁義路、四維街、土庫路、太乙路、忠義一街、忠義三街、忠義二街、忠義路、林頂街、正義一街、正義三街、正義二街、正義路、義林一街、義林九街、義林二街、義林八街、義林十一街、義林十二街、義林十街、義林路停水。
◾09:00至18:00
安南區長和路二段汰換管線，北安路四段418號~711號之22（雙號側）含巷弄、長和路三段6號~140號（雙號側）含巷弄、安和路五段1號~377號（單號側）含巷弄停水。
◾09:00至17:00
永康區污水下水道改遷工程，台南市／永康區／大勇路129號至183號（單數側／含巷弄）、國光七街30號至62號（雙數側／含巷弄）、國光八街67號至127號（單數側／含弄）、國光八街129巷、 永華路163號至225號（單數側／含巷弄）、永華路159巷、永華路226號至330號（雙數側／含巷弄）、大灣路942巷515號至625號（含巷弄）、大灣路942巷418弄停水。
◾08:13至12:30
善化區頂街里中山路597-4號旁路面漏水緊急搶修，台南市／善化區／中山路、自由路停水。
◾09:00至17:00
北門區二重港174線汰換管線工程，台南市／學甲區／中洲里、北門區／文山里共2個村里停水。
🟡屏東縣（11月24日09:30至16:00）
屏東縣／南州鄉／社邊路、林邊鄉／竹林路、南州鄉萬華村萬華路10巷、屏東縣／東港鎮／新街里／中正路一段以南，成功路以東，東港國小以西，光復路一段以北停水。
🟡花蓮縣（11月24日08:30至16:30）
吉安鄉南海二街至五街汰換管線工程，花蓮縣／吉安鄉／南海三街、南海四街停水。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，停水前6小時內最好就完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，避免引發用電安全問題，同時也能降低因環境過於乾燥而產生火災的風險。等到恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，這樣水壓會更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，可能需要多等一段時間水壓才會恢復。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全沒有水的情況，可以主動聯繫台灣自來水公司，會有專人到場協助處理，確保用戶用水安全與權益。
資料來源：台灣自來水公司
