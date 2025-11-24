我是廣告 請繼續往下閱讀

立冬後首波強烈冷空氣上週南下，北部最低溫一度探至12度，各大溫泉區湧現泡湯人潮。位於台北市北投紗帽山的皇池溫泉會館更是擠得水泄不通，停車位難求，假日周邊交通壅塞到需要警方到場協助維持秩序，顯示秋冬旺季買氣相當驚人。不過，這樣的亮眼業績，卻讓一名前員工（以A先生代稱）提出質疑。根據《鏡週刊》爆料，皇池號稱北台灣最大的溫泉會館，旺季期間日營業額估計可達300萬元、年營收上看億元，但外界不知的是，「皇池有超過二十年的大型違建歷史，即使多年來持續遭到檢舉，卻始終屹立不搖，拆了又蓋，讓人不得不懷疑背後是否有官商勾結的影子。」該名A先生向《鏡週刊》表示，目前皇池共有三館包含餐廳在內的設施，但僅有二館屬於完全合法建物，一館與三館多年來被指為「幾乎全是違章建築」。當地居民反映多年，但市府都發局建管處到場後往往只「看看」便結案；業者通常只要先拆除部分設施，複檢通過後再迅速補回原先的違建，成為長年無法解決的灰色地帶。今年，因不滿市府疑似長期消極處理，吹哨者直接向檢調告發，檢調也約談多名都發局業務主管。事件曝光後，市府才重新啟動查處，於今年6月拆除三館違建，8月再拆除一館部分。但建管處在8月底複檢後結案，皇池又將拆除的頂棚與設備蓋回，並於9月重新營運，順勢迎戰秋冬的泡湯旺季。