我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐和粿粿的離婚官司正在進行，他也曬出近照，希望把肉養回來。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐控訴妻子粿粿和王子（邱勝翊）出軌，目前已經交由司法處理，近來他也積極求付出，曬出去學潛水的照片，而他的潛水教練也在IG寫下長文，透露教學時感受到范姜彥豐非常渴望重新出發。范姜彥豐因老婆出軌暴瘦11公斤，近來他曬出自拍照，決定積極過生活，把肉長回來，還去學潛水，「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心。」范姜彥豐的教練也在IG發長文，表示感受到他非常渴望能重新出發，「希望短暫的自我探索課程裡，能陪他走一段更好的路」，范姜彥豐也回應，「期待下一次了」，看來已經可以慢慢找回重新生活的力量。范姜彥豐控訴粿粿和王子出軌，向兩人求償1600萬元的賠償金，粿粿也發布17分鐘自白影片，反控范姜彥豐吃軟飯，王子方面則表示，因為過往替家裡還債，經濟狀況實在無力負擔范姜彥豐提出的賠償金額，但會和粿粿共同面對，而他所屬的喜鵲娛樂也已經暫停他的工作。事實上，演藝圈有不少出軌範例，像是浩角翔起的阿翔，就曾在2019年與謝忻在街頭擁吻被拍下，原本主打愛家形象的他受到嚴重打擊，但阿翔的老婆Grace一篇深情的文章，一句「換我為你撐傘」原諒老公，也救了他的演藝事業，當時浩角翔起也是無期限停工，事隔多年如今再度復出，依舊工作滿檔。