我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN記者Shams Charania報導，休士頓火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因家庭事務將缺席球隊接下來兩場NBA美國職籃（National Basketball Association）的比賽。火箭將於周二作客對戰鳳凰城太陽，周三作客金州勇士。杜蘭特在37歲賽季仍保持高水準表現，本季14場比賽平均上場36.1分鐘，場均24.6分、4.8籃板、3.3助攻與1.0抄截，投籃命中率為.485/.364/.800。隨著他宣告缺陣後兩場比賽，確定無緣對決前東家勇士。《Yahoo Sports》記者KellyIko指出，杜蘭特雖以勤奮著稱，過去多以身作則領導團隊，但在年輕球員為主的火箭，他逐漸成為更具話語權的領袖。杜蘭特表示：「當我看到場上有狀況時，我變得更願意開口。我研究比賽很多，也經歷過所有情況，這讓我更有信心說出想法並幫助隊友。這是自然的過程，也包含隊友願意聽我說。」報導也提到，杜蘭特特別欣賞2024年榜眼謝潑德（Reed Sheppard）。謝潑德表示：「能得到他的信任與肯定，真的很酷。」隨著杜蘭特缺陣，加上史密斯（Dorian Finney-Smith，腳踝手術復健）與伊森（Tari Eason，腹斜肌拉傷）仍在休養，火箭鋒線人手將更加短缺。老將泰特（Jae’Sean Tate與格林（Jeff Green）可能在短期內獲得更多上場時間，但泰特必須先從G League回到NBA名單。