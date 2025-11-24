我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿陣中的王牌投手黃子鵬確定轉隊，而且還是轉到了今年例行賽競爭季後賽名額的主要對手台鋼雄鷹，一來一往對樂天桃猿是重大打擊。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）

▲台鋼雄鷹對於黃子鵬的合約，評估長度就是5年。台鋼雄鷹領隊劉東洋認為，要爭取自由球員加盟，勢必要拿出很好的條件。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲黃子鵬確定轉隊台鋼雄鷹後，捕手林岱安的落點則是現在的關注焦點。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

休賽季的各隊競逐重點，除了在下半季尾聲觀察各隊是否有可用之兵放在60人保留名單外，自由球員市場與洋將補強，都關係到新球季的戰力規劃。台鋼雄鷹歷經去年爭取統一獅陳韻文、中信兄弟詹子賢加盟失利後，終於在自由球員市場上開胡，用5年總額6600萬元的大型合約，搶下過去樂天桃猿的本土王牌黃子鵬，補強今年球季最匱乏的本土先發輪值戰力，展現戰績更上層樓的企圖心，也撕去新球隊沒競爭力與南部球隊難以爭取自由球員的標籤。雖然拿下今年中華職棒的總冠軍，但休賽季對於樂天桃猿來說並不是太好過。先是總教練古久保健二在日本管理階層主導下不續任，團隊士氣遭受重大打擊；再面臨主力球員具備自由球員資格，即便用不錯的合約留下了內野手林承飛，但陣中的王牌投手黃子鵬確定轉隊，而且還是轉到了今年例行賽競爭季後賽名額的主要對手台鋼雄鷹，一來一往對樂天桃猿是重大打擊。樂天桃猿從今年球季就開始與黃子鵬、林立討論延長合約，但始終無法與這兩人達成共識。樂天桃猿對黃子鵬的合約年限與總額有自己的評估方式，據了解，樂天桃猿在季中所提示的合約年限先是3年，後續再更新為4年，平均月薪提出範圍都差不多，合約總額則是陸續確認激勵獎金等條件後，最終給予4年總額5000萬元的合約。不過這段過程裡的樂天桃猿合約想法，都與黃子鵬心中的期待有一定差距，也給了台鋼雄鷹機會。去年在自由球員市場爭取即戰力球星加盟失利，今年台鋼雄鷹繼續密切觀察具備自由球員資格的球員，富邦悍將范國宸、樂天桃猿黃子鵬，以及統一獅林岱安是重點關注對象。但在范國宸快速與富邦悍將達成4年以上的複數年合約，只有黃子鵬與林岱安投入自由球員市場，因此台鋼雄鷹就把首要目標放在黃子鵬身上，期待他能成為台鋼雄鷹第1個從自由球員市場網羅的即戰力球星。台鋼雄鷹對於黃子鵬的合約，評估長度就是5年。台鋼雄鷹領隊劉東洋認為，要爭取自由球員加盟，勢必要拿出很好的條件，才能夠吸引球員在有限的職業生涯願意轉換到新的環境。「在黃子鵬行使自由球員權利前，我們內部就做過討論與評估，認為給予5年的合約對於黃子鵬這樣穩定的先發投手，是合理的條件。因此等到黃子鵬行使FA權利之後，我們就開出5年的合約爭取加盟。」劉東洋說。然而球員決定投入自由球員市場，就是期待能了解自己的市場價值，因此即便台鋼雄鷹一開始就提出5年的合約報價，但並未第一時間打動黃子鵬加盟。據了解，黃子鵬的經紀團隊曾洽詢另外的合約可能，但樂天桃猿維持4年5000萬報價，其他球隊也並未提高出價。台鋼雄鷹則展現積極的追求態度，在可能的範圍內儘量滿足黃子鵬方面的需求，最終雙方敲定5年總值6600萬的合約共識。拿下黃子鵬後，台鋼雄鷹新球季先發戰力上有所提升，可組成黃子鵬、江承諺，具有經驗與吃局數能力的本土左右先發輪值；還可視後續洋將市場情形補強先發輪值，以及有空間留下陣中洋砲魔鷹(Steven Moya)。劉東洋說：「台鋼雄鷹是一支新球隊，大家都會認為南部球隊吸引力不夠，競爭力又不足，但是這個補強可以避免這樣的印象之外，也可以展現球隊衝刺季後賽的企圖心，後續的球隊陣容也會持續討論。」黃子鵬確定轉隊台鋼雄鷹後，捕手林岱安的落點則是現在的關注焦點。他憑藉著好口碑的防守功力，以及過往與洋投搭配的順暢感，即便屬於A級自由球員，仍有球隊積極接洽且願意給予33歲的他一紙具有吸引力的保障合約。據了解，目前林岱安手中握有5年的合約開價、平均月薪上看50萬，老東家統一獅若要續留這位主力捕手，必須給予相差不多的合約保障，才有機會讓近幾年穩定的捕手陣容在新球季延續。林岱安投入自由球員市場後，有4隊進行討論接洽，包括中信兄弟、台鋼雄鷹都是有補強2號捕手空間的球隊，但富邦悍將與統一獅則是較積極接觸林岱安經紀團隊的球隊。球界人士透露，富邦悍將與統一獅開出的合約長度差不多，不過富邦悍將條件更優渥，除了主約的合約年限符合林岱安需求外，另有選擇權、後續保障、獎金津貼等合約條件，是吸引林岱安目光的主因，也讓林岱安感受到富邦悍將爭取加盟的誠意與後續的保障。即便有球隊希望能快速獲得簽約同意，但目前林岱安經紀團隊初步接觸各球隊後，會繼續與球團跟林岱安家人討論後續合約細節。過往富邦悍將副領隊林威助，在擔任總教練時期就相當強調捕手給予球隊的隱形戰力，這也是富邦悍將今年競逐林岱安的最主要原因，希望為新球季能有更穩定的捕手深度。若包括老東家統一獅在內的其他球隊，沒辦法提出更優渥或接近富邦悍將的合約，新球季林岱安穿上藍色戰袍並不會讓人太意外。