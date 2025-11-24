澄清醫院小兒外科主任林雨利表示，一名女嬰出生時，臀部帶著直徑達16公分的「大球」，經檢查為罕見的先天性尾骶骨畸胎瘤，在10周內急速長成4倍。林雨利指出，孕婦在懷孕第33周時產下3440公克女嬰，在女嬰出生9天後，以20公分V字切口成功切除重達530公克的腫瘤，所幸為良性，不會再復發。
產檢發現胎兒有4公分腫瘤，出生時長至16公分
澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利指出，一位孕婦在產檢時，從超音波影像中發現胎兒近肛門的臀部有一顆約4至5公分大的腫瘤，至懷孕第25周時到小兒外科諮詢胎兒臀部腫瘤的處理方法。林雨利建議等女嬰產下後，再做進一步檢查，若是單純的腫瘤，最好的治療方式便是手術切除。
林雨利說，該孕婦在懷孕第33周時產下3440公克女嬰，女嬰出生時臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，便是先天性尾骶（音同底）骨畸胎瘤，在胎兒成長過程中極速成長，從產檢超音波發現約4公分大，到出生時約10周時間竟長大4倍，經手術切除後，該女嬰目前正常成長。
16公分腫瘤重530克，佔女嬰體重六分之一
林雨利提到，經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骶骨畸胎瘤，已達16.5×10×8公分，女嬰出生9天後接受外科手術切除。林雨利補充說明，要切除這麼大的尾骶骨畸胎瘤有一定難度，必須採取V字形切口才能清除乾淨，V字形切口長達20公分，成功切除女嬰重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，這顆超大的畸胎瘤重量幾乎是女嬰體重的六分之一，經化驗屬良性瘤，不會再復發。
「胎兒尾骶骨畸胎瘤」很罕見，常見於女性
胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，有醫學報告認為成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化。是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為3萬5000分之一，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。
資料來源：澄清醫院中港院區林雨利主治醫師
