近期越南水災不斷，在越南中部達樂省（Dak Lak），豪雨引發的洪災重創當地多處村落，尤其是受淹最深的華盛社（Hoa Thinh），大量民宅遭洪水沖毀，居民流離失所。洪水退去後，家園滿目瘡痍，許多家庭試圖回到住處尋找能夠挽回的物品，景象令人鼻酸。華盛社面積超過159平方公里，人口逾3萬，地勢呈「盆地」狀，四周被河湖包圍，因此在此次水災中成為孤立多日的重災區。以美祥村（My Dien）為例，多間房屋的牆面坍塌、屋頂被掀落，家具、家電與生活用品全被洪水沖走。在富厚村（Phu Huu），居民武氏鳳（Vo Thi Bong）的平房被洪水摧毀成一片瓦礫。11月22日清晨，洪水稍退後，她回到家園，只能從廢墟中尋找仍能使用的物品。她說，這個家是她多年積蓄的成果，如今幾乎一無所有。美春一村（My Xuan 1）的黎文政（Le Van Chanh）家戶牆面被沖垮，風扇、冰箱與洗衣機皆浸泡損壞。隔壁住戶是28歲的阮文雄（Nguyen Van Hung），家中的廚房也遭大水沖毀，許多物品被掩埋。他表示，當時洪水幾乎淹到屋頂，他只能與妻小匆忙逃往鄰居家避難。修車店老闆阮友心（Nguyen Huu Tam）的店面被厚厚泥沙覆蓋，超過30輛摩托車與各種工具全被毀。他無奈表示，不知道該如何賠償客人。另一名居民阮泰學（Nguyen Thai Hoc）則將10袋濕透的稻米攤在屋前晾乾。他回憶，洪水高峰時全家五口只能帶著瓦斯爐和少量白米，在屋頂上暫避。目前，華盛社多處仍深水未退。22日下午，居民在稻田與河岸尋找被沖走的物品。華盛社文化中心成為物資救援站，人潮不斷，數十支救援隊陸續送來食物與衣物。部分村落如富順村（Phu Thuan）水位仍高，救援人員必須以小船和獨木舟送物資入村，顯示災後復原仍任重道遠。