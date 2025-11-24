我是廣告 請繼續往下閱讀

根據NBC Sports記者Monte Poole報導，金州勇士前鋒霍福德（Al Horford）因坐骨神經痛問題，至少缺陣一周。ESPN記者Anthony Slater也證實消息，並指出此傷勢被定義為「右側坐骨神經刺激」。勇士總教練科爾（Steve Kerr）表示，霍福德至少將缺席三場比賽。霍福德本季因調整為替補角色，各項數據均跌至生涯新低，包括上場時間、得分、籃板、助攻，以及近11季最低的三分命中率。這位在2024年為波士頓塞爾提克拿下冠軍的老將，還在等待時間找回狀態。勇士開季曾打出4勝1敗，但近期狀態下滑，近三戰全敗，戰績跌至9勝9敗。霍福德的受傷進一步考驗勇士已相當吃緊的前場戰力，目前庫明加（Jonathan Kuminga）因膝蓋肌腱炎缺陣，格林（Draymond Green）則因腳部扭傷無法上場。值得注意的是，同樣的坐骨神經問題也曾讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）缺席湖人前14場比賽。雖然勇士方面指出霍福德的情況沒有詹姆斯那麼嚴重，但仍需時間觀察。