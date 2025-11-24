我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）傷癒歸隊，洛杉磯湖人終於迎來完全體。對於史馬特（Marcus Smart）而言，這意味著角色的轉換與上場時間的壓縮，但這位資深後衛絲毫不以為意。史馬特自信地表示，無論是先發、替補他都能提供球隊所需的一切，更將自己比喻為多功能的「瑞士刀」。「我喜歡把自己看作是一把『瑞士刀』，」史馬特說道，「我可能沒有某一項技能是頂尖的，但我每樣事情都能做得很好。隊友回歸、有人受傷、有人手感火燙或低迷，你必須隨時根據比賽當下的需求進行調整。」在詹姆斯歸隊前，史馬特已經連續先發了9場比賽。而在上週湖人以140：126擊敗爵士的比賽中，隨著詹姆斯復出，史馬特回到了板凳席，上場時間縮減至本季新低的17分鐘，僅繳出5分、3籃板的成績。儘管數據不亮眼，總教練JJ·瑞迪克（JJ Redick）仍高度讚賞他在板凳端的貢獻，以及拉拉維亞（Jake LaRavia）、海斯（Jaxson Hayes）和文森（Gabe Vincent）等替補群的表現。該場比賽替補席上最亮眼的莫過於拉拉維亞，他攻下板凳最高的16分並抓下4籃板。這位24歲的前鋒在休賽季以自由球員身份加盟時，就是希望能與詹姆斯並肩作戰。他在第一節接獲詹姆斯助攻投進一球，讓他興奮不已：「終於能和他一起上場真是太酷了。他為這支球隊帶來了我們原本缺乏的東西，那是另一個層次的傳球能力，以及他在轉換快攻時帶來的強大破壞力。」數據也佐證了這一點。湖人在前9場比賽中，轉換快攻得分佔比僅9.5%，但在過去5場比賽中已提升至13.4%，顯示球隊節奏正在加快。