▲今日蔡其昌直接發布一篇新貼文回嗆酸民：「紅葉小巨人我都可以看30年了，12強金牌才1年就叫活在過去。」不過目前該貼文已經刪除。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

台灣在去年11月24日於世界12強棒球錦標賽上，以4：0力退日本，終結對手27連勝、勇奪冠軍，寫下歷史新頁，全台陷入熱烈慶祝。時隔一年，這場勝利依舊讓許多球迷難以忘懷。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌昨（23）日在臉書特別發文紀念，未料卻遭酸民留言冷嘲，讓他罕見以強烈語氣回擊，引發網路熱議。今（24）日蔡其昌再度在臉書發文回擊酸民：「紅葉小巨人我都可以看30年了，12強金牌才1年就叫活在過去。」蔡其昌昨日發布貼文，曬出自己身穿「Team Taiwan」黑色帽T的照片，並寫下：「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。很多球迷都希望以自己的方式紀念，我明天也會再次穿上Taiwan的服飾，回到那充滿感動與驕傲的時刻。」發文短時間內獲得大量響應，不少網友仍對一年前那場勝利記憶深刻，留言表示希望政府能設立「台灣棒球紀念日」，更有人喊話應把這天定為國家級的「棒球日」。然而，在祝賀聲浪中也出現酸民潑冷水，有人留言質疑蔡其昌「不要一直停留在過去」，甚至預測若明年世界棒球經典賽（WBC）中華隊表現不佳，他將「沒得蹭」。面對無端嘲諷，蔡其昌罕見親自回覆：「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」一句話犀利反擊，獲大批球迷按讚支持，直呼「嗆得漂亮」、「會長這句超讚」。另一名網友指控蔡其昌「整天蹭棒球、不做立委正事」，蔡其昌也不客氣在留言處回應：「立委的工作我每天都在做，你要假裝看不見也沒辦法。」今日蔡其昌直接發布一篇新貼文回嗆酸民：「紅葉小巨人我都可以看30年了，12強金牌才1年就叫活在過去。」不過目前該貼文已經刪除。儘管有少數「奇怪聲音」出現，但也有許多網友湧入蔡其昌臉書表示力挺：「我們要一直講、一直講、一直講下去」、「我剛剛才又看完紅葉小巨人，四十年來已經不知道看幾遍了」、「這叫津津樂道好嗎？講不膩的啊」、「繼續再看30年！」