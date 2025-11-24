我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘻小瓜曬出自己前往TWICE演唱會的動態。（圖／＠kuakua_0629 IG）

TWICE出道十週年終於來台灣開唱，昨（23）晚在高雄世運主場館正式落幕，現場超過5萬名觀眾前往朝聖，只為一睹女神們的舞姿，並且和台灣成員子瑜一起度過第一次在台灣舉辦演唱會的瞬間。而子瑜在前往韓國發展前的舞蹈老師嘻小瓜，也被目擊來到現場，並且在隨機舞蹈時間熱跳《TT》，畫面全被粉絲記錄下來，氣氛嗨翻天。JYP娛樂旗下藝人開演唱會時都會有「隨機舞蹈時間」，攝影師會隨機挑選正在跳舞的觀眾放上大螢幕，成為演唱會中令人期待的環節之一。一名粉絲在Threads寫下「是嘻小瓜沒錯吧，他對子瑜真的是真愛，跳舞真的超頂」，並且放下了嘻小瓜站在走道區熱跳神曲《TT》的畫面，因為他有著多年的舞蹈底子，因此跳起舞來完全是得心應手，舞姿讓周遭粉絲也紛紛歡呼。影片曝光後，嘻小瓜本人也到留言回應，表示自己原本沒有站出來跳舞的勇氣，不過受到了陶子姐（陶晶瑩）的鼓勵才走出來，「各位很抱歉，我沒有跳對原版完整的舞蹈，當下腦中一片空白，只能即興發揮」，透露自己被放上大螢幕實在太緊張，因此完全忘記舞蹈該怎麼跳，「謝謝大家讓我擁有一段美好的回憶。」許多看見了嘻小瓜在TWICE演唱會上熱舞後，也紛紛留言回應，「他絕對夠資格拿公關票」、「他是子瑜的舞蹈老師肯定要去」、「不可否認的是他絕對是子瑜最初的恩人，沒有他的推薦，今天很多事情可能都不會發生」、「子瑜的老師真的夠資格」、「真的是名師出高徒Tzuyu，也是很尊重他的老師」、「他真的很開心自己的學生在舞台上發光發熱」，認為十多年前，若是沒有嘻小瓜的推波助瀾，也許現在看不到子瑜在舞台上發光也說不定。TWICE在第二天的演唱會中依然為台灣粉絲帶來滿滿驚喜。子瑜以馬尾造型亮相美到全場沸騰；Momo與定延差點滑倒時，幸好有Sana即時救援；子瑜挑戰鋼管舞時，爸爸反應太冷靜還被娜璉點名吐槽；子瑜媽媽突然冒出「婚訊」更是嚇壞成員們。子瑜讀手寫信時感動哽咽，還被強行親了一下，氣氛又甜又暖。最後更宣布大巨蛋加場消息，令全場尖叫不斷。演出尾聲，成員們捨不得離開子瑜的家鄉，破例以《TT》作為第二次安可，讓現場從頭嗨到尾。1.《THIS IS FOR》2.《Strategy》3.《MAKE ME GO》4.《SET ME FREE》5.《I CAN’T STOP ME》6.《OPTIONS》7.《MOONLIGHT SUNRISE》8.《MARS》9.《I GOT YOU》10.《The Feels》11.《Gone》12.《CRY FOR ME》13.《HELL IN HEAVEN》14.《RIGHT HAND GIRL》15.《DIVE IN》16.《STONE COLD》17.《MEEEEEE》18.《FIX A DRINK》19.《CHESS》20.《ATM》21.《DECAFFEINATED》22.《MOVE LIKE THAT》23.《FANCY》24.《What is Love?》25.《YES or YES》26.《Dance The Night Away》27.《Feel Special》28.《ONE SPARK》＊＊＊安可＊＊＊29.《ME+YOU》30.《日不落》31.《MAGICAL》＊＊返場安可＊＊32.《TT》