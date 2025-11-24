我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 韓國22歲大學生赴柬埔寨打工遭詐騙喪命，社群熱議「高薪夢變成異國殤」。（圖／翻攝自MBC NEWS）

韓國旅客近期掀起一波取消東南亞行程的潮流，主要原因與柬埔寨接連傳出的詐騙與綁架案件有關。愈來愈多原本計畫赴東南亞度假的民眾，因安全疑慮而選擇退票，即便須損失取消費用也不願冒險。一名孫姓韓國男子向《韓國中央日報》表示，他原定12月與友人前往金邊參加高爾夫行程，但最終仍決定取消。他坦言，雖然浪費了取消費，但「現在實在沒有勇氣前往柬埔寨」。根據《韓國先驅報》報導，10月韓國前往東南亞各國的出境人數減少7.25％，其中柬埔寨降幅最大。柬埔寨的韓國旅客人次從9月的13,727人下滑至10月的11,613人，減幅達15.4％。而安全疑慮在上月急劇升溫，原因是有南韓大學生赴金邊參加暑期就業活動時，遭當地犯罪組織虐待並殺害，引發各大媒體關注。這起案件強化了韓國社會對柬埔寨治安惡化的擔憂，政府也緊急介入，制定保護國民的措施。安全恐慌亦外溢至其他旅遊目的地，10月份韓國赴菲律賓旅客較前月減少18.9％至12萬0175人，赴泰國人數則下降5％至15萬7402人。有韓國網友在媒體留言區表示，自己預計明年1月前往寮國，但如今「看到這麼多人取消行程，開始感到不安」。旅遊業者也表達憂心，雖然除了柬埔寨外其他目的地尚未出現明顯退訂潮，但普遍認為市場情緒受到影響。一家旅遊公司表示，目前正密切觀察相關動態，避免後續影響擴大。根據民調機構「Realmeter」於10月21日公布的調查，82.4％的受訪南韓民眾表示，近期柬埔寨的犯罪事件已影響其對東南亞旅遊的觀感，其中20多歲族群比例更高達88.3％。專家指出，若治安問題持續惡化，韓國旅客赴東南亞旅遊市場恐在短期內難以恢復信心。