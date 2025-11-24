本周天氣受到東北季風主導，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，北台灣溫度起伏變化較大，降雨集中在迎風面地區為主，雨量都不算太多。各地沿海的風力變化也較為顯著，要留意強陣風的發生情況。另外，本周在南海可能有颱風生成，不過對台灣並沒有明顯的影響。
東北季風下半天抵達 今晚變天降溫
吳聖宇指出，今（24）日下午東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮逐漸有局部短暫陣雨，其它地區天氣維持穩定；各地白天溫暖，北部、東北部、花蓮高溫25至27度，中部、台東27至29度，南部有機會突破30度，東北季風增強後，今晚到明晨，中北部、東北部低溫17至19度，空曠地區16度以下，南部、花東低溫20至21度，空曠地區19度以下。
冷空氣明天最強 低溫跌破12度
吳聖宇說明，明（25）日東北季風影響最明顯，水氣不多，只有迎風面的北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮有局部短暫陣雨機會，但溫度比今天涼，北部、東北部白天高溫20至22度，中部、花東23至25度，南部26至28度。
吳聖宇提醒，明晚到周三清晨（11月26日），將會是最冷時段，中北部、東北部低溫只有14至16度，空曠地區12至14度，「輻射冷卻」明顯的地區，溫度還會更低，南部、花東低溫17至19度，空曠地區15至17度，各地沿海、外島地區會有6至8級強陣風發生的機會。
天琴颱風將生成 對台影響出爐
吳聖宇提及，周三白天東北季風減弱，白天氣溫稍微回升，不過整體還是偏涼，周四、周五（11月27日至11月28日）又有東北季風南下，配合南邊颱風外圍環流水氣影響，北部、東半部、恆春半島都有短暫陣雨，周末兩天（11月29日至11月30日）東北季風減弱，全台大致都是晴到多雲。
溫度方面，周四、周五北部、東北部白天高溫20至23度，中部、花東22至25度，南部24至27度；夜晚清晨中北部、東北部低溫15至18度，空曠地區14度以下，南部、花東18至20度，空曠地區17度或以下。
吳聖宇也補充，目前在菲律賓附近有熱帶擾動正在通過，預計明天進入南海，有機會增強為輕度颱風「天琴」，對台灣並沒有直接威脅，但外圍水氣在周四、周五有機會北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強而形成雲雨帶發展。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
