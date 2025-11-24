今（24）日郵局領一萬普發現金，王品集團表示，5大火鍋強鍋季年終放送優惠，消費送800元開鍋金，透過王品瘋美食APP集章可換套餐5折券，放大抽價值萬元的999純金火鍋金飾；築間集團表示，響應普發一萬，「萬元現金加倍放大」放送千元現金抵用券紅包。入冬變冷，《NOWNEWS今日新聞》記者整理兩大集團火鍋優惠，本文提供給讀者一次掌握。
王品集團：5大火鍋送800元開鍋金 普發一萬「放大抽999純金」
響應今11月24日普發一萬開放郵局領現金，王品集團表示，聚、青花驕、和牛涮、向辣及尬鍋5大火鍋，12月強鍋季年終放送優惠，透過王品瘋美食APP參加集章挑戰，不限金額、到店消費先送800元開鍋金；集滿2個徽章即可領1200元年終紅包（10張120元、消費享滿千折120元優惠），最高集滿15枚徽章，可兌換「聚」雙人瀑布指定套餐、「青花驕」雙人青花宴及「和牛涮」頂級和牛套餐5折、7折吃鍋券。
普發一萬放大加碼回饋，12月1日至2026年1月31日活動期間，只要到5大鍋物開鍋，就有機會抽中「999純金火鍋金飾」市價萬元。到5大火鍋品牌門店消費滿800元，還可參加門店抽獎活動，有機會獲得價值800元折價券；及聚、青花驕及和牛涮贈菜禮包，爽吃和牛、牛梅花、鮮蝦拼盤等加菜禮。
築間集團：普發一萬「現金加倍放大」送抵用券紅包再抽機票
築間餐飲集團也響應普發現金一萬，築間表示，11月30日前，推出「普發同慶・狂灑千金」放大回饋消費者，加入會員即可領取「千元紅包」，於築間旗下餐廳用餐享結帳金額滿1000元「現折100元」優惠！
凡使用一張抵用券，即可獲得一次抽獎機會，本次抽獎將送出七大獎項，最大獎「日本沖繩來回機票」一張，以及威秀影城電影票、可口可樂歡聚多人大毛毯、品牌500元抵用券、明治膠原蛋白璀璨金 28 日份、明治 SAVAS 乳清蛋白粉等好禮。築間集團表示，「將發出近75萬份、總金額高達7.5億元的千元現金抵用」。
資料來源：王品集團、築間集團
我是廣告 請繼續往下閱讀
響應今11月24日普發一萬開放郵局領現金，王品集團表示，聚、青花驕、和牛涮、向辣及尬鍋5大火鍋，12月強鍋季年終放送優惠，透過王品瘋美食APP參加集章挑戰，不限金額、到店消費先送800元開鍋金；集滿2個徽章即可領1200元年終紅包（10張120元、消費享滿千折120元優惠），最高集滿15枚徽章，可兌換「聚」雙人瀑布指定套餐、「青花驕」雙人青花宴及「和牛涮」頂級和牛套餐5折、7折吃鍋券。
普發一萬放大加碼回饋，12月1日至2026年1月31日活動期間，只要到5大鍋物開鍋，就有機會抽中「999純金火鍋金飾」市價萬元。到5大火鍋品牌門店消費滿800元，還可參加門店抽獎活動，有機會獲得價值800元折價券；及聚、青花驕及和牛涮贈菜禮包，爽吃和牛、牛梅花、鮮蝦拼盤等加菜禮。
築間餐飲集團也響應普發現金一萬，築間表示，11月30日前，推出「普發同慶・狂灑千金」放大回饋消費者，加入會員即可領取「千元紅包」，於築間旗下餐廳用餐享結帳金額滿1000元「現折100元」優惠！
凡使用一張抵用券，即可獲得一次抽獎機會，本次抽獎將送出七大獎項，最大獎「日本沖繩來回機票」一張，以及威秀影城電影票、可口可樂歡聚多人大毛毯、品牌500元抵用券、明治膠原蛋白璀璨金 28 日份、明治 SAVAS 乳清蛋白粉等好禮。築間集團表示，「將發出近75萬份、總金額高達7.5億元的千元現金抵用」。